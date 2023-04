Tatort-Kritik gestern zu "Donuts" aus Bremen: Tempo statt Tiefgang

Die Tatort-Kritik zu "Donuts" aus Bremen: "Donuts" überzeugt mit Aktion und imposanter Aufmachung, hat aber Defizite in der Substanz. Die Pressestimmen.

Der Tatort gestern aus Bremen (02.04.2023) setzt auf eine spektakuläre Kulisse und viel Aktion. "Donuts" ist ein nächtlich dunkles Drama mit grellen, bunten Lichtern, rasanten Stunts und schnellen Schnitten - mehr Kino für junges Publikum à la "Fast and Furious" als Sonntagabendkrimi. In den Pressestimmen gibt's dafür viel Beifall. Allerdings hat der Bremer Fall auch offensichtliche Schwächen. Die Tatort-Kritik.

Bremen-Tatort gestern in der Kritik: R asant und actiongeladen

Als Krimi ist dieser Tatort solide verschraubt. (...) Die Bremer Ermittlerinnen indes, die 2021 ihren ersten Fall gelöst haben, sind immer noch in der Findungsphase. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Im neuen Tatort aus Bremen gerät der Krimi fast zur Nebensache. Vor allem die emotionale Geschichte ist top gespielt und geschrieben. TV Spielfilm

Immerhin holt Kameramann David Hofmann alles aus der imposanten Kulisse des insgesamt rasant inszenierten Actionkrimis heraus und sorgt damit dafür, dass an der Weser zumindest die Optik stimmt. Bei der eigentlichen Geschichte bleibt hingegen nur zu hoffen, dass der Bremer Tatort in Zukunft mindestens einen Gang zurückschaltet und an seine gelungenen Anfänge anknüpft. kino.de

"Donuts" ist ein rasanter, actiongeladener Tatort, der in tollen Bildern erzählt wird und vor einer wunderbaren Kulisse spielt (...). Was fehlt, ist eine schlüssige und originelle Story. Redaktionsnetzwerk Deutschland

Gegen die Wand gerast: Tempo-"Tatort" mit Dramaturgie-Defizit. Der Spiegel

Tatort-Kritik zu "Donuts": "Dieser Fall bringt frischen Wind"

Der Film überzeugt mit seinem Tempo, was aber fehlt, ist die Tiefe, obwohl es so persönlich für Liv Moormann wird. Süddeutsche Zeitung

Anfangs nimmt der Bremer Tatort nur langsam Fahrt auf. Danach lässt er einen aber nur schwerlich aussteigen. Tagesspiegel

Ein Tatort wie ein aufgemotzter Kleinwagen, die Lackierung ist toll, aber auf dem Armaturenbrett stehen nur Diddl-Mäuse. ntv

Rasante Verfolgungsjagden, schnelle Schnitte und eine junge Kommissarin: Dieser Fall bringt frischen Wind in die "Tatort"-Reihe. Stern

