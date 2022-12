"Promi Big Brother"-Kandidatin Micaela Schäfer gesteht - so viel haben ihre OPs gekostet

Bei "Promi Big Brother" rechnet Micaela Schäfer einmal zusammen, wie viel ihre ganzen Beauty-OPs gekostet haben - da müssen ein paart ganz schön schlucken.

Micaela Schäfer ist für ihre Freizügigkeit bekannt - das ist bei "Promi Big Brother" nicht anders. Sie badet nackt, vergießt Tränen wegen ihrem Freund, spricht über Abtreibung und Muttergefühle und auch noch darüber, wie viel ihre ganzen OPs gekostet haben.

"Promi Big Brother": Micaela ließ sich fünfmal die Brüste machen

Die Kosten und was Micaela alles hat machen lassen, interessierte dann doch ein paar der Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" - und Micaela gab bereitwillig Auskunft. Fünf Operationen an der Brust habe sie machen lassen, davon habe jede OP ungefähr 5000 Euro gekostet. Dreimal die Nase, auch ein Fünfer. Fünf-fünf. Kinn, ein Implantat. Das kostet drei. Und ich würde sagen, zwei die Augen, Schlupflider wegschneiden." Ach ja und er Bauch kostet auch um die 15.000 Euro.

Auch für den Po legte sich Micaela Schäfer unters Messer

Doch das ist noch nicht alles, auch der Po schlägt ganz schön zu Buche und da will es Doreen Steinert genau wissen: "Was ist mit dem Po? Hast du da was machen lassen?" "Puh, ja, den hab ich zweimal machen lassen. Eigenfett. Jeweils fünf, also auch ein Zehner," gibt Micaela preis. Damit würde man nach Doreen auf etwa 72.000 Euro kommen. Doch das war immer noch nicht alles.

Im "Promi Big Brother" werden die Gesamtkosten für Micaelas OPs berechnet

Mehrere kleinere Eingriffe im Gesicht hat Micaela auch noch machen lassen, die jeweils 3.000 bis 4.000 Euro gekostet hätten. Somit landen wir bei etwa 80.000 Euro Gesamtsumme und elf OPs, wie Micaela Schäfer beim " Promi Big Brother"-Vorstellungsinterview erzählt hat. Das bringt Katy Karrenbauer einfach nur zu, Staunen: "Alter Schwede. Was für eine Investition!" Letztendlich geschockt hat sie Katy Karrenbauer aber vermutlich, als sie von dem Wunsch nach einer dritten Brust spricht. Die rät ihr dringend davon ab. Eine "Horrorvorstellung" wäre das. Micalea findet es aber spannend. Ob die dritte Brust wirklich kommt, wird wohl erst die Zukunft zeigen.