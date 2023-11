Promi Big Brother 2023 gestern am 27. November: Wer ist raus?

Wer ist raus bei Promi Big Brother gestern am 27. November 2023? Hier erfahren Sie, welcher Kandidat oder welche Kandidatin PromiBB verlassen musste.

Im Container stand bei Promi Big Brother 2023 gestern am 27. November wieder eine große Entscheidung an. Ein Kandidat musste die Heimreise antreten, was bedeutet, dass nun schon zwei Teilnehmer die Show verlassen mussten. Als Erstes musste Patricia Blanco gehen. Wer musste ihr folgen? Wer ist raus am 27. November 2023? Wir verraten Ihnen, für wen ein Exit bevorstand und was sonst noch in Folge 8 passierte.

Promi Big Brother 2023 gestern: Wer ist rausgefolgen am 27. November?

Die Kandidaten von Promi Big Brother 2023 haben sich entschieden. Ein Teilnehmer musste die Sendung gestern verlassen. Diesmal traf es den 41-jährigen Philo. Der Magier musste die Heimreise antreten, da er die meisten Stimmen gegen sich erhalten hatte. Wer auf der Liste steht, kann gewählt werden, um den Container verlassen zu müssen.

Insgesamt wurden in der vergangenen Folge neun Kandidaten nominiert. Die Zuschauer konnten entscheiden, wer sich in die nächste Runde retten kann. Nach und nach wurden die Kandidaten erlöst. Marco, Iris, Paulina, Yeliz, Dilara und Jürgen sind weiterhin dabei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Nun mussten sich die Kandidaten von Promi Big Brother 2023 entscheiden. Die finale Entscheidung fiel zwischen Philo, Ron und Peter. Die Teilnehmer mussten eien Namen wählen, diesen auf eine Tafel schreiben und anschließend begründen, warum sie den jeweiligen Kandidaten gewählt haben. Die Entscheidung ist den meisten schwergefallen. Ron konnte sich mit vier Stimmen in die nächste Runde retten, während für Philo die Reise zu Ende ist.

Promi Big Brother 2023: Wer ist raus?

Dieser Übersicht können Sie entnehmen, welche Kandidaten nicht mehr bei Promi Big Brother 2023 dabei sind:

"Promi Big Brother" 2023: Diese Kandidaten sind weiter

Erst zwei Teilnehmer sind rausgeflogen bei Promi Big Brother 2023.

Lesen Sie dazu auch

Diese Kandidaten sind weiterhin dabei:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Jürgen Milski

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Ron Bielecki

Wildcard: Marco Strecker

So sehen Sie Promi Big Brother 2023: Übertragung im TV und Stream

Wie in allen Jahren zuvor gibt es die Übertragung von Promi Big Brother 2023 auf Sat.1. Wahlweise kann die Sendung auch im Live-Stream bei Joyn angesehen werden. Das Besondere: In diesem Jahr haben die Zuschauer die Möglichkeit, 24 Stunden das Geschehen im Container mitzuverfolgen. Nichts bleibt mehr geheim. Von Privatsphäre kann nicht mehr die Rede sein.

Nächste Folge von Promi Big Brother 2023

Staffel 11 ist bereits fortgeschritten. Die Sendung läuft bereits seit dem 20. November 2023, einige Sendetermine von Promi Big Brother 2023 wird es allerdings noch geben. Die nächste Folge 9 läuft am Dienstag, 28. November 2023, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.