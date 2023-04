"Let's Dance" am 07.04.2023: Darum läuft heute keine Live-Show

RTL zeigt keine Live-Show von "Let's Dance" heute (07.04.2023) an Karfreitag. Stattdessen läuft ein Best-of der letzten 15 Jahre. Warum die Tanzshow an Ostern pausiert.

Anna Ermakova, Knossi und die anderen Kandidatinnen und Kandidaten aus der aktuellen Staffel haben heute Tanzpause: RTL zeigt diesen Freitag (07.04.2023) keine Live-Show von " Let's Dance". Stattdessen läuft die Best-of-Sendung "15 Jahre 'Let's Dance' - Tänze, Bilder, Emotionen". Warum an Karfreitag keine aktuelle Tanzshow von "Let's Dance" bei RTL läuft, lesen Sie in diesem Artikel.

Keine Live-Show bei "Let's Dance" 2023 heute an Karfreitag

Die Erklärung für die Osterpause liefert RTL auf seiner Website: "In Deutschland gibt es ein allgemeines Tanzverbot an Karfreitag, da dieser als sogenannter stiller Feiertag angesehen wird", schreibt der Sender (lesen Sie dazu auch: Was darf man am Karfreitag nicht?). Ganz auf "Let's Dance" verzichten müssen die Fans der Tanzshow aber nicht. RTL zeigt ab 20.15 Uhr das Special "15 Jahre 'Let's Dance' - Tänze, Bilder, Emotionen".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Sender verspricht dabei eine "Zeitreise durch die vergangenen Staffeln von Deutschlands schönster Tanzshow" - und darauf, was die Bundesrepublik im jeweiligen Jahr außerdem beschäftigte. Gestartet wird im Jahr 2006, dem Geburtsjahr von Let's Dance und dem Jahr der Fußball-WM in Deutschland - auch bekannt als "Sommermärchen". Außerdem will RTL in der Sendung verraten, wer der Lieblingskandidat aller Staffeln von Joachim Llambi ist.

"Let's Dance" geht nach Pause an Ostern mit Live-Show weiter

Am kommenden Freitag, 14.04.2023, geht "Let’s Dance" dann mit der siebten der zwölf regulären Live-Shows und aktuellen Bewertungen der Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González weiter. Dann sollen alle Promis auch wieder mit ihren ursprünglichen Partnern tanzen. Für Show sechs der 16. Staffel vergangenen Freitag wurden erstmals Tanzpaare voneinander getrennt und in neuen Konstellationen zusammengebracht. Dafür schied auch niemand aus der RTL-Tanzshow aus. Kommende Woche heißt es dafür allerdings doppelt zittern: Dann müssen sich gleich zwei Paare von "Let's Dance" 2023 verabschieden, wie die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich in der letzten Tanzshow ankündigten.