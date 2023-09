"Sommerhaus der Stars": Streit eskaliert völlig im Haus - "Du bist ein Rotzer"

Im Sommerhaus eskaliert der erste Streit zwischen Walentina, Can und den anderen Kandidaten. Und alles begann ganz harmlos mit Zähneputzen.

Es hat sich bereits angebahnt: Seit Folge eins geraten Walentina Doronina, ihr Verlobter Can Kaplan und Aleksandar Petrovic sich im " Sommerhaus der Stars" an. Auslöser des Ganzen ist, dass Aleks Walentina bei einer vermeintlichen Party ausgeladen hat und Can von Aleks wollte, dass er sich entschuldigt. Hat er nicht gemacht. Also ist man gegenseitig sofort auf 180, wenn der "Gegner" irgendetwas macht, was man nicht mag.

"Sommerhaus der Stars": "Du bist ein Rotzer" - Streit bricht aus

So hat Aleks Petrovic gewagt beim Zähneputzen sehr lautstark "zu rotzen" - sehr zu Cans Unmut. Darauf angesprochen, "Aleks, nicht so laut rotzen, wenn's geht!“, eskaliert der Streit schnell. "Was willst du, du Kleiner? Ich rotze im Bad wie oft ich will!", so Aleks. Die Erwiderung von Can erfolgt schnell: "Du bist ein Rotzer!""Du bist ein Rotzlöffel. Guckt dich doch an, kleiner Mann. Du bist ein kleiner Mann. Du bist ein kleiner Mann, der ihr hinterherläuft", schießt es bei Aleks hervor. Das war das Stichwort für Walentina, die mit ihrem Verlobten, nach der Erniedrigung am Vortag, wieder ein Herz und ein Seele ist.

Vanessa bricht im Sommerhaus der Stars in Tränen aus und wird von Justine getröstet. Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Auch andere Kandidaten mischen sich in den Streit um Walentina, Can und Aleks ein

Daraufhin wird Aleks als "Fremdgänger" und "Lügner" bezeichnet, der festhält: "Wenn ich die Zähne putze, dann rotze ich ins Bad. Das gehört so. Fertig." Ist es natürlich nicht. Auch Maurice schaltet sich ein, dass beide ihn jetzt nerven würden. Aber solange Aleks nicht an den Spiegel gerotzt hat, wäre das doch kein Grund, so eine Welle zu machen. Walentina schaltet sich wieder ein und geht gegen Aleks' Freundin Vanessa vor, sie sei eine "Verführerin". (Aleks hatte bei "Temptation Island" tatsächlich seine Ex gegen Vanessa eingetauscht) Die daraufhin wütend wird, rausgeht und zum Weinen anfängt.

"Sommerhaus der Stars": Walentina schießt gegen andere Kandidaten

Maurice wird daraufhin noch wütender und beschuldigt Can Walentinas Sprachrohr zu sein: "Wenn die dir sagt, du sollst vom 10 Meterbrett springen, dann springst du." Das bringt Walentina auch noch gegen Maurice auf, dem sie vorwirft, ihren Verlobten gegen sie aufzuhetzen und "Sendezeit" nachruft. Danach steht für alle fest: Walentina muss gehen! Doch leider konnten sich Can und sie im Spiel "saven" und nichts ist, mit sie muss gehen. Dafür hebt Walentina in die große Runde zwei Stinkefinger. Den ganzen Streit gibt es entweder in der Wiederholdung im Stream oder bei RTL.