Tatort heute aus Berlin: So wird Teil 2 von "Nichts als die Wahrheit"

Der Tatort heute (10.04.2023) aus Berlin ist die Fortsetzung vom Ostersonntag. Corinna Harfouch überzeugt als Susanne Bonard an der Seite von Robert Karow. Lohnt sich Teil 2 von "Nichts als die Wahrheit"?

"Nichts als die Wahrheit (2)" heißt der Tatort heute aus Berlin . Der Krimi läuft am Ostermontag (10.04.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Nach Teil 1 der Doppelfolge an Ostersonntag folgt heute Abend die Fortsetzung: Robert Karow und seine neue Kollegin Susanne Bonard ermitteln nach dem Tod an einer jungen Schutzpolizistin und stoßen auf rechte Netzwerke, die bis in die Justiz hineinreichen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Berlin-Tatort heute (10.04.2023) im Schnellcheck

Kurz bevor Robert Karow (Mark Waschke) und seine neue Kollegin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) den Tod an einer jungen Schutzpolizistin aufdecken können, wird ihnen vom Staatsschutz der Zugriff auf die Hauptverdächtige Tina Gebhardt entzogen. Wenig später ist diese ebenfalls tot. Anhand von Indizien wird sie als die Mörderin überführt und Karow und Bonard werden angewiesen, den Fall zu schließen. Doch dann taucht ein wichtiger Zeuge auf, der gesehen hat, wie Tina Gebhardt starb. Mit neuen Informationen über rechte Chatgruppen, die ihnen zugespielt wurden, ermittelt das Duo auf eigene Faust weiter. Bonard und Karow stoßen dabei auf rechte Netzwerke, die international agieren und bis in die Justiz hineinreichen und geraten selbst zunehmend in Gefahr.

Der investigative Journalist Calvi (Roland Bonjour) beim Informationsaustausch mit Susanne Bonard und Robert Karow. Foto: Marcus Glahn, rbb

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Nichts als die Wahrheit (2)" einzuschalten?

Nach dem tragischen Abschied von Nina Rubin (Meret Becker) feiert Corinna Harfouch mit der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" ein starkes Debüt im Berliner Tatort. Ihre Figur schleppt endlich auch mal kein Tatort-übliches privates Trümmerfeld mit ins Polizeipräsidium. Dass einem als Zuschauer etwas der Schädel brummt, liegt auch nicht an ihr, sondern an der tonnenschweren Wucht des Drehbuchs. Für eine Tatort-Episode wäre es definitiv zu viel Stoff gewesen, verteilt auf zwei Folgen geht es gerade noch gut, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Starker Einstand: Susanne Bonard an ihrem Arbeitsplatz in der Mordkommission. Foto: Marcus Glahn, rbb

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berlin-Tatort heute

Susanne Bonard : Corinna Harfouch

: Robert Karow : Mark Waschke

: Malik Aslan : Tan Caglar

: Kaya Kaymaz: Ercan Karaçayli

Tom: Ivo Kortlang

Arne Koch: Sebastian Hülk

Ralf: Gustav Schmidt

Najim: Shadi Eck

Reitemeier: Tilo Nest

Julia Kirchhoff: Birge Schade

Anton Willser: Thomas Dannemann

Paul Kästner : Bernhard Conrad

: Bernhard Conrad Matti Kästner: Yvon Moltzen

Guido Konrad : Christoph Jöde

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Karow und Bonard sind die Ermittler in Berlin

Sieben Jahre und 15 Folgen lang haben sich Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) genervt, gekabbelt und schätzen gelernt. Dabei waren die beiden das vielleicht coolste Tatort-Team der jüngeren Vergangenheit - und eines mit den besten Kritiken. Zweimal hatte das Hauptstadt-Duo in seinen sieben gemeinsamen Jahren mehr als 10 Millionen Zuschauer. Und für den Experimental-Tatort "Meta" gab es einen Grimme-Spezialpreis. Am Ende der Folge "Das Mädchen, das allein nach Haus' geht" (Ausstrahlung: Mai 2022) wird Rubin von Mafia-Boss Yasha Bolschakows erschossen - sie stirbt in Karows Armen.

Für Nina Rubin tritt in der Doppelfolge "Nichts als die Wahrheit" Susanne Bonard (Corinna Harfouch) an die Seite von Robert Karow. Die 62-Jährige ist einstige LKA-Größe, lehrt seit zwölf Jahren an der Polizeiakademie. Sie hält Vorträge, gilt als Koryphäe ("Die heilige Susanne"), deren Standardwerk jeder kennt. Bonard ist glücklich verheiratet mit einem Richter, bewohnt mit Mann, Sohn und Hund eine schöne Villa im Grünen.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

