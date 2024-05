"Furchterregendes Supergewitter": Starkregen trifft Norditalien

Starkregen hat in Teilen Norditaliens für Überschwemmungen gesorgt. In Mailand kam es deshalb zu Verkehrsproblemen. Besserung ist bislang nicht in Sicht.

Teile Norditaliens leiden aktuell unter extremen Regenfällen. In Mailand hat es laut dem italienischen Wetterportal Il Meteo so viel geregnet wie seit 2015 nicht mehr. In einigen Teilen der Stadt gab es sintflutartige Niederschläge. Der Fluss Lambro trat über die Ufer und hat in einigen Gebieten für Überschwemmungen und erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt. Auch die Autobahn A1 unweit von Mailand musste gesperrt werden.

Die Region Emilia-Romagna wurde am Mittwochabend von heftigen Stürmen heimgesucht, die anschließend in Richtung Venetien zogen. Am schlimmsten wurden die Provinzen Mantua, Modena, Bologna, Ferrara und Ravenna getroffen. Auch Rovigo und Padua bekamen die Auswirkungen des Unwetters zu spüren. Bäume stürzten um, Garagen und Keller liefen voll und Autofahrer mussten in Sicherheit gebracht werden.

Überschwemmungen in Italien – es können Tornados entstehen

Grund für die heftigen Regenfälle ist ein Zyklon vor der Südküste Großbritanniens, der sich in Richtung Frankreich bewegt. Sind die Luftmassen vorbeigezogen, entwickelt sich ein Unwetter. Il Meteo spricht von einem "furchterregenden Supergewitter" mit heftigen Regenfällen, starken Winden mit bis zu 130 km/h und Hagenstürmen. In seltenen Fällen können sogar Tornados entstehen.

Unwetter in Italien halten auch am Donnerstag an

Am Morgen ziehen die Unwetter über Ligurien, das Piemont und die Lombardei. Am Nachmittag dehnen sie sich über der Emilia-Romagna aus. Bis zum Abend wird auch Triveneto betroffen sein. Der Zivilschutz rief für einen Teil der Lombardei und Friaul-Julisch Venetien die zweithöchste Warnstufe Orange aus. Zudem gilt für Venetien, Trentino-Südtirol, Friaul Julisch Venetien und Teile der Lombardei, des Piemont, der Toskana, der Emilia-Romagna und der Marken die Warnstufe Gelb. Der Süden Italiens wird hingegen von der ersten großen Hitzewelle getroffen.