Ukrainischer Innenminister kommt bei Hubschrauberabsturz ums Leben

Dramatisches Unglück in der Ukraine: In der Nähe der Hauptstadt Kiew ist es zu einem Hubschrauberabsturz gekommen. Die Maschine stürzte laut Angaben der Polizei in der Stadt Browary in ein Wohnhaus nahe eines Kindergartens. Bei dem Absturz kamen 18 Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern befindet sich der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj.

Hubschrauberabsturz in der Ukraine: Innenminister, Vize-Innenminister und Staatssekretär kommen ums Leben

Neben Monastyrskyj starben auch der ukrainische Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und Staatssekretär Juri Lubkowitsch. Das teilte Polizeichef Ihor Klymenko am Mittwoch mit. Demnach wurden bei dem Hubschrauberabsturz auch 29 Menschen verletzt. Unter den verletzten sollen 15 Kinder sein.

Regionalgouverneur Olexij Kuleba teilte über Telegram mit, dass sich unter den Toten drei Kinder befinden. Neun der 16 Todesopfer sollen Insassen des Hubschraubers gewesen sein. In dem Kindergarten seien zum Zeitpunkt des Absturzes Kinder und Beschäftigte gewesen. "Alle wurden evakuiert", schrieb Kuleba.

Hubschrauberabsturz nahe Kiew: Ursache unklar

Die Stadt Browary befindet sich rund 12 Kilometer von Kiew entfernt. Zunächst gab es keine Informationen darüber, warum die Führung des Innenministeriums mit dem Hubschrauber unterwegs war. Der staatliche Rundfunksender Suspilne berichtete, dass der Hubschrauber den staatlichen ukrainischen Rettungdiensten gehörte.

Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar.