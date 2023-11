Wintereinbruch: Zwei Tote nach Unwetter in Bulgarien

In weiten Teilen Bulgariens und Rumäniens sorgten Schneeverwehungen und stürmische Winde für Chaos. Viele Orte blieben ohne Strom, zwei Menschen kamen ums Leben.

Am Sonntag suchten Teile Osteuropas starke Unwetter und ein stürmischer Wintereinbruch heim. Sowohl über Bulgarien als auch über Rumänien zogen Windböen von bis zu 125 Stundenkilometern, die für Verwüstung sorgten. Besonders betroffen waren der Nordosten Bulgariens. Zwei Menschen kamen in Folge des Sturms ums Leben.

Unwetter in Bulgarien und Rumänien: Sturm und heftige Regenfälle

Es handelte sich um eine Frau, die in der Stadt Warna von einem Baum erschlagen wurde. In der Hauptstadt Sofia ereilte das selbe Schicksal einen Autofahrer. In Warna sowie in weiteren Orten wurde der Notstadt ausgerufen. Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden aufgefordert, das Haus nicht zu verlassen. Auch der Hafen und der Flughafen der Stadt wurden geschlossen.

In Rumänien sorgte das Unwetter ebenfalls dafür, dass die Schwarzmeerhäfen geschlossen wurden. Der rumänische Wetterdienst rief die höchste Warnstufe für zwei Küstenregionen am Schwarzen Meer aus. Wegen Starkregen und heftigem Wind waren zahlreiche Haushalte vom Stromnetz abgeschnitten. In der Hafenstadt Konstanza erreichte der Wind bis zu 100 Stundenkilometer. Bäume stürzten um, Hausdächer wurden abgedeckt. Auch der Strand der Stadt wurde durch meterhohe Wellen überschwemmt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Mittlerweile hat sich die Lage in den Balkanländern jedoch wieder entspannt. Für die kommenden Tage gibt es laut dem Wetterdienst MeteoBlue keine Unwetterwarnungen mehr. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch