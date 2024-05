Gardasee an Pfingsten: Lohnt sich ein Trip dahin?

Typischerweise fahren viele deutsche Urlauber im Hochsommer an den Gardasee. Aber lohnt sich auch ein früherer Besuch - beispielsweise an Pfingsten?

Urlaub im Hochsommer am Gardasee: So sieht der Plan vieler Deutscher jedes Jahr aus. In den heißesten Monaten des Jahres kann man die berühmten Badestrände des Gardasees besuchen, in den etlichen Eisdielen und Cafés etwas Kühles zu sich nehmen und sich durch die vielen Restaurants rund um den See probieren.

Aber lohnt sich ein Besuch am Lago di Garda auch etwas früher, etwa zu Pfingsten? Was gibt es in dieser Zeit am Gardasee zu unternehmen? Wie wird das Wetter? Und wie warm ist der See? Alle Informationen über einen Besuch an Pfingsten am Gardasee finden Sie in diesem Artikel.

Gardasee an Pfingsten: Wie warm ist es?

Die Deutschen fahren aus vielen Gründen an den Gardasee in den Urlaub: Wegen der guten italienischen Küche, wegen der schönen Natur vor Ort, wegen der kulturellen Angebote, und so weiter. Aber einer der Hauptgründe ist sicherlich das gute Wetter, das man im Süden vorfindet. Wer dem grauen Deutschland entfliehen möchte, der wird es kaum erwarten können, sich am Lago zu bräunen.

Aber kann man das auch schon an Pfingsten? Ist es Mitte Mai schon warm genug, um in T-Shirt und kurzer Hose durch die italienischen Gassen zu flanieren und einen Aperitif zu genießen?

Laut der Website urlaubsguru.de – die den Mai als eine der besten Reisezeiten am Gardasee bezeichnet – erwarten Besucher im Mai im Durchschnitt maximal 25 Grad Celsius und bis zu neun Sonnenstunden am Tag. Im ganzen Monat gibt es etwa acht Regentage.

Laut dem Wetterdienst wetter.de wird das auch in diesem Jahr voraussichtlich nicht anders sein. Für das Pfingstwochenende vom 18. und 19. Mai 2024 sagen die Meteorologen Kaiserwetter voraus. An beiden Tagen soll in Riva del Garda, im Norden des Gardasees, den ganzen Tag die Sonne scheinen, bei wohlig warmen 23 Grad Celsius. Sonntagabend soll es dann zwar ein wenig regnen, aber eine solche Abkühlung schadet möglicherweise nicht nach so heißen Tagen.

In Desenzano del Garda, im Süden des Sees, zeichnet sich ein ähnliches Bild: Auch hier wird es am Pfingstwochenende warm, bei 22 Grad Celsius und klarem Himmel kann man den Süden des Lago di Garda erkunden. Auch hier rechnen die Wetterfrösche mit Regen am Sonntagabend. Dennoch: Wer an Pfingsten den Gardasee besuchen möchte, der muss sich zumindest wegen des Wetters keine Sorgen machen.

Übrigens: Rund um den Gardasee finden sich viele Tierarten, von denen einige nicht ungefährlich sind. Auch im See schwimmen viele Lebewesen mit.

Gardasee Mitte Mai: Wie kalt ist das Wasser im See?

Aber nicht nur die Außentemperatur ist entscheidend, wenn man einen Urlaub am Gardasee plant. Für viele ist der Sprung ins Wasser ein Muss, wenn man sich am größten See Italiens aufhält. Das geht allerdings nur, wenn die Wassertemperatur mitspielt. Im Mai liegt die Wassertemperatur des Sees laut wassertemperatur.org schon bei durchschnittlich 17 Grad Celsius.

Das ist warm genug, um ein Bad zu nehmen, aber auch nicht zu warm, sodass man sich im Wasser noch abkühlen kann. Im August, wenn der See dann im Durchschnitt 23 Grad Celsius warm ist, gleicht der See eher einer lauwarmen Badewanne. Auch was die Wassertemperatur anbelangt, ist ein Besuch an Pfingsten also gut möglich.

Schon gewusst? Der Ledrosee, ganz in der Nähe des Gardasees, ist einen Abstecher wert.

Was kann man an Pfingsten am Gardasee unternehmen?

Aber natürlich gibt es am Gardasee mehr als nur die Sonne und das Wasser. Die vielen kleinen und großen Ortschaften um den See herum haben ein großes Angebot an Kulinarik, Kultur und Sport zu bieten. Besonders für aktive Urlauber, die zum Lago di Garda fahren, um dort Radfahren, Wandern oder Klettern zu gehen, ist der Mai die perfekte Zeit.

Denn im Mai ist es noch nicht so heiß, dass es keinen Spaß mehr macht, an der frischen Luft Sport zu machen. Das Wetter ist vielmehr perfekt für mehrstündige Radtouren oder Wanderungen geeignet. Wer über Pfingsten an den Gardasee fährt, kann zum Beispiel folgendes unternehmen:

Aber auch abseits der sportlichen Aktivitäten hat der Gardasee an Pfingsten viel zu bieten. Viele der Restaurants - teilweise mit Sterne-Status - haben an Pfingsten geöffnet und laden zum kulinarischen Erlebnis ein. Die vielen Shopping-Möglichkeiten am Gardasee und in der Umgebung sind ebenfalls einen Besuch wert.

Wer auf der Suche nach etwas Besonderem ist: Das ganze Jahr über finden am Gardasee Events statt, die teilweise einzigartig sind. So auch an Pfingsten. Am Wochenende des 18. und 19. Mai 2024 kann man laut gardasee.de am Gardasee unter anderem folgendes unternehmen:

Es ist also für jeden was dabei, wenn man an Pfingsten 2024 an den Gardasee fährt.

Übrigens: Eine Besonderheit des Gardasees sind die Winde, die dort wehen.

Fazit: Lohnt sich ein Ausflug an den Gardasee über Pfingsten?

Zusammenfassend kann man also sagen: Ein Ausflug an Pfingsten an den Gardasee lohnt sich! Das Wetter ist gut genug, um im See zu baden, aber es ist nicht zu heiß, um Sport zu machen oder Städte zu besichtigen. Wem das nicht reicht, den überzeugen vielleicht die verschiedenen Events, die an Pfingsten am Gardasee geboten sind.

Ein letztes Argument, das für einen Besuch am Gardasee an Pfingsten spricht: Der Mai gilt als Nebensaison, der See ist also nicht so von Touristen überrannt wie etwa im Juli oder August. Wer trotzdem in der Hochsaison lieber an den Gardasee fährt, sollte ruhigere Orte besuchen, die nicht so bekannt sind.