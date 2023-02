Für wen ist der Valentinstag gedacht? Wem schickt man Grüße?

Der 14. Februar gilt als Tag der Liebe. Doch für wen ist der Valentinstag gedacht? Kann man auch seinen Freunden Grüße schicken?

Der Valentinstag geht auf den Heiligen Valentin zurück, einen Bischof, der Blumen an Liebende verschenkt haben soll. Obwohl sich einige Fakten rund um seine Person historisch nicht belegen lassen, wird noch heute der "Tag der Liebenden" am 14. Februar gefeiert. Doch nicht in allen Ländern ist der Valentinstag nur für Paare gedacht. In Japan und Finnland werden beispielsweise auch Freunde und sogar Chefs und Kollegen beschenkt. Wem schickt man nun Grüße zum Valentinstag? In diesem Artikel beantworten wir die Frage.

Für wen ist der Valentinstag gedacht?

Am Valentinstag kann man seinen Lieblingsmenschen eine Freude zu machen – und das gilt nicht nur für Paare. Vor allem in Deutschland ist der Valentinstag kommerziell aber eher auf Paare ausgerichtet. Geworben wird mit roten Rosen, die Liebe und Leidenschaft symbolisieren – das Schnittblumengeschäft boomt. Es spricht aber nichts dagegen auch seinen Freunden eine Kleinigkeit zu schenken. Selbst Rosen haben je nach Farbe eine unterschiedliche Bedeutung: Weiße Rosen sollen Vertrauen und Loyalität symbolisieren, orangefarbene Rosen hingegen Freude Glück. In Finnland und Japan ist der 14. Februar sogar gezielt für Freunde und Kollegen gedacht.

Wem schickt man Grüße zum Valentinstag?

Aus einer Studie von Parship aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass 40 Prozent der Befragten keinen besonderen Tag brauchen, um ihre Liebe zu zeigen. Für 20 Prozent ist der Valentinstag sogar "reiner Kommerz". "Komplett egal" ist der Valentinstag 16 Prozent der Befragten. 53 Prozent verbringen am 14. Februar einen "ganz normalen Tag". Es spricht also nichts dagegen, den Tag auch unter Freunden zu feiern. Schließlich ist der Valentinstag dafür gedacht, seine Zuneigung auszudrücken, egal ob gegenüber seiner Partnerin, seiner Familie oder seinen Freunden. In anderen Ländern ist dies sogar geläufig, in Deutschland hat sich die Tradition seinen Freunden zu gratulieren nur unter Valentinstags-Enthusiasten festgesetzt. Wie die Parship-Studie zeigt, haben die meisten aber sowieso keine festgefahrene Meinung zu dem Thema.

Für wen ist der Valentinstag gedacht? Am Valentinstag in Japan bekommt auch der Chef Schokolade

In Japan läuft der Valentinstag ohnehin anders ab als in Deutschland, denn nur die Frauen verschenken Schokolade. Vier Wochen später, am 14. März, haben dann die Männer die Möglichkeit sich zu revanchieren, am sogenannten "White Day". Die verschenkte Schokolade hat unterschiedliche Bedeutungen: "giri choco" wird unter Bekannten, Chefs und auch männlichen Freunden verschenkt. "Giri"" steht für Verpflichtung, die Schokolade soll aber trotzdem eine gewisse Wertschätzung ausdrücken. An seinen Partner oder solche die es werden sollen, werden "honmei choco" verteilt.

Grüße für Freunde? In Finnland ist das normal

In Finnland ist der Valentinstag ein Tag der Freunde, "Ystävänpäivä" genannt. Seit 1996 steht der Valentinstag offiziell im Kalender und die Finnen pflegen die Tradition: Der 14. Februar ist der Tag, an dem am zweithäufigsten Postkarten versendet werden. Teilweise werden die Karten sogar anonym versendet, damit der Beschenkte den Absender selbst herausfinden muss. Als gesetzlicher Feiertag gilt der Valentinstag aber weder in Finnland, noch in Japan.

