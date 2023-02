Valentinstag

Heiratsantrag mit Bruno-Mars-Tanz: Was Gastronomen aus der Region am Valentinstag erlebt haben

Am Valentinstag gönnen sich viele Paare ein romantisches Dinner im Restaurant. Gastronominnen und Gastronomen erleben dabei immer wieder außergewöhnliche Geschichten.

Von Dominik Schätzle

Kerzenlicht, Rosen, Liebeserklärungen: Der Valentinstag ist für viele Menschen der romantischste Tag des Jahres. Es ist eine Zeit der besonderen Momente – und nicht wenige dürften am Valentinstag auch schon einen Heiratsantrag gemacht oder bekommen haben. Dafür oft gewählt: ein Candle-Light-Dinner im Restaurant. Vier Gastronomen aus der Region haben uns erzählt, wie sie den Valentinstag in ihren Restaurants erleben und welche besonderen Erinnerungen sie dabei an ihre Gäste haben.

