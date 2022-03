"The Voice Kids" 2022: Alle Infos zu Übertragung und Wiederholung

"The Voice Kids" 2022 läuft derzeit im TV. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erhalten Sie hier. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie die Folgen als Wiederholung sehen können.

" The Voice Kids" ist Anfang März wieder in eine neue Runde gestartet. Das Konzept der Sendung gleicht dem der Hauptsendung " The Voice of Germany". Jedoch sind die Kandidaten nicht im Erwachsenenalter, sondern alle zwischen 8 und 15 Jahre alt. Wie gewohnt bilden die Coaches aus den unterschiedlichen Teilnehmern Teams und entscheiden sich dabei nur anhand der Stimme. Nach diesen Blind Auditions treten die jungen Kandidaten dann gegeneinander an, bis am Ende der Gewinner feststeht.

Als Coaches werden diesmal Alvaro Soler, Michi Beck und Smudo und Wincent Weiss mit dabei sein. Auch Sängerin Lena Meyer-Landrut nimmt erneut - nun bereits zum siebten Mal - auf dem roten Stuhl Platz.

Wann ist "The Voice Kids" 2022 live im TV und Stream zu sehen? Gibt es die Folgen auch als Wiederholung? Alles Wichtige zur Übertragung erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Video: ProSieben

Übertragung: "The Voice Kids" 2022 live im TV und Stream sehen

"The Voice Kids" ist seit Freitag, 4. März 2022 mit Staffel 10 im TV zu sehen. Die neuen Folgen laufen in den darauffolgenden Wochen immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr bei Sat.1 im Fernsehen.

Parallel zur Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream mitverfolgt werden. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten: Direkt über die Homepage von Sat.1 oder über die Streaming-Plattform Joyn. Beide Varianten sind kostenlos, auf der Homepage des Senders brauchen Sie jedoch ein Benutzerkonto, um den Live-Stream verfolgen zu können.

Wiederholung: Ganze Folgen von "The Voice Kids" 2022 online schauen

Sie sind zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr bereits verplant und können die aktuelle Folge von "The Voice Kids" 2022 aus diesem Grund nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! Joyn bietet Ihnen nämlich auch die Option die einzelnen Folgen nach der Ausstrahlung als Wiederholung anzuschauen.

Dieser Service ist generell kostenlos, für eine bessere Auflösung ist jedoch das Premium-Abo abzuschließen. Dieses kostet laut Anbieter 6,99 Euro monatlich und kann von Neukunden vorab einen Monat kostenlos getestet werden. Mit einer Premium-Mitgliedschaft lässt sich außerdem die nächste Folge von "The Voice Kids" 2022 exklusiv schon eine Woche vorab sehen.

"The Voice Kids": Rückblick auf Staffel 9

Im Frühjahr 2021 lief die neunte Staffel von "The Voice Kids" im deutschen Free-TV. Dabei gab es auch eine wichtige Neuerung: Zum ersten Mal durften nämlich Bands, Chöre, HipHop-Gruppen und A-Capella-Gruppen auftreten und ihr Glück in der Show versuchen.

Außerdem wurde 2021 der "Fast Pass" eingeführt. Hier konnten die Coaches einen Kandidaten oder eine Kandidatin von den Battles direkt ins Finale schicken. Auch der "Steal Deal", dank dem jeder Coach einen ausgeschiedenen Kandidaten aus einem anderen Team in das seine holen konnte, war neu.

Das waren die Jury-Mitglieder in Staffel 9:

Alvaro Soler

Stefanie Kloß

Smudo und Michi Beck

und Wincent Weiss

Gewonnen hat "The Voice Kids" im Jahr 2021 Egon Werler aus Team Stefanie. Er sang sich mit einem Lied von Johannes Oerding in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. (AZ)