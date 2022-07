Waldbrand in Kalifornien ausgebrochen: Hier brennt es in den USA

In Kalifornien ist ein massiver Waldbrand ausgebrochen. Derzeit rollt eine Hitzewelle über die USA hinweg, welche die Gefahr für Waldbrände erhöht.

Der Westen der Vereinigten Staaten leidet seit vielen Wochen unter extremer Dürre. Die Trockenheit hat schon in den letzten Jahren zu zahlreichen Waldbränden geführt – und die Waldbrandsaison scheint sich in den USA immer länger hinzuziehen. Für dieses Jahr hatten die Feuerwehrleute besonders heftige Waldbrände befürchtet. Auch weil eine Hitzewelle im Westen der USA am vergangenen Wochenende ihren Höhepunkt erreichte, scheint diese Befürchtung nun langsam Realität zu werden. Ein Überblick.

Waldbrand in den USA: Feuer beim Yosemite Nationalpark in Kalifornien

Am Freitag brach in der Nähe des Yosemite Nationalparks in Kalifornien ein heftiger Waldbrand aus. Die örtlichen Behörden teilten am Samstag mit, dass sich die Flammen "explosiv" ausbreiteten. Innerhalb von 24 Stunden hatte sich der Brand bereits über 2650 Hektar Land erstreckt. Am Sonntag hieß es, dass die Brandaktivität weiter in einem "extremen" Maße ablaufe.

Die Behörde in Calfire hatte bereits am Samstagnachmittag von einer betroffenen Fläche von 38 Quadratkilometern berichtet. Die Flammen konnten zunächst nicht eingedämmt werden, das sogenannte Oak Fire zwang stattdessen rund 6000 Menschen dazu, die eigenen Häuser und Wohnungen zu verlassen. Etwa 2000 Gebäude sind unmittelbar von dem Waldbrand bedroht.

In Mariposa wütet der Brand besonders kraftvoll. In dem Bezirk östlich von San Francisco war der Waldbrand laut dem Feuerschutz und dem Ministerium für Forstwirtschaft am Samstag zu null Prozent eingedämmt. Es seien rund 400 Feuerwehrleute im Einsatz, die auch mit Löschhubschraubern gegen die Flammen ankämpfen. Laut der Los Angeles Times könnte es noch eine Woche dauern, bis das Feuer eingedämmt werden kann. Das will die Zeitung von Behördenvertretern erfahren haben.

Hitzewelle rollt über die USA hinweg

In den USA herrscht derzeit eine extreme Hitzewelle, die am vergangenen Wochenende ihren Höhepunkt erreichte. In weiten Teilen des Landes ist es sehr trocken, weswegen die Waldbrandgefahr hoch ist. Der Nationale Wetterdienst hatte am Sonntag mit rund 38 Grad in der Hauptstadt Washington gerechnet. In New York wurden Temperaturen von bis zu 35 Grad gemessen. In Boston wurde von der Bürgermeisterin Michelle Wu der "hitzebedingte Notstand" ausgerufen.

Neben dem Waldbrand in Kalifornien brachen zuletzt noch keine massiven Brände in den USA aus. Die Gefahr scheint aber von Tag zu Tag zu steigen. In Europa toben Waldbrände bereits seit Wochen in vielen Ländern wie Spanien, Portugal, Italien, Frankreich und Griechenland. Auch in Deutschland kam es mehrfach zu Waldbränden.

