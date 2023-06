Hitze und Gewitter in Baden-Württemberg: DWD gibt Warnung aus

Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute in Baden-Württemberg vor Hitze und Gewitter. Es ist mit Temperaturen bis 31 Grad zu rechnen.

In Baden-Württemberg wird es heute, am 19. Juni 2023, wieder richtig heiß. Auf bis zu 31 Grad Celsius können die Temperaturen klettern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daher eine Hitzewarnung ausgesprochen und warnt zudem vor sehr hoher UV-Strahlung.

Aber nicht nur die Hitze, sondern auch Unwetter und Gewitter dürften Menschen in Baden-Württemberg heute zu schaffen machen. Wie das Wetter wird, wo der DWD warnt und worauf zu achten ist, lesen Sie hier.

DWD warnt vor Hitze in Baden-Württemberg: Welche Gebiete sind betroffen?

Am Mittag und Nachmittag sind in großen Teilen Baden-Württembergs, insbesondere im Oberrheingraben und am Hochrhein, hohe Temperaturen zu erwarten. Der DWD spricht von verbreitet starker Wärmebelastung sowie tagsüber von einer Gefahr durch sehr hohe UV-Strahlung. Die Warnung gilt für Montag und Dienstag, 19. und 20. Juni 2023.

Der Wetterkarte des DWD zufolge sind folgende Regionen betroffen (Stand 10.59 Uhr):

Main-Tauber-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis

Hohenlohekreis

Kreis Schwäbisch Hall

Stadt Mannheim

Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg

und Stadt Kreis und Stadt Heilbronn

Rems-Murr-Kreis

Ostalbkreis

Kreis Heidenheim

Kreis Göppingen

Kreis Esslingen

Stadt Stutgart

Kreis Ludwigsburg

Kreis Böblingen

Kreis Calw

Enzkreis und Stadt Pforzheim

Kreis und Stadt Karlsruhe

Kreis Rastatt

Stadt Baden-Baden

Kreis Freudenstadt

Ortenaukreis

Kreis Rottweil

Kreis Tübingen

Zollernalbkreis

Kreis Reutlingen

Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm

und Stadt Kreis Sigmaringen

Kreis Tuttlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Kreis Emmendingen

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg

Kreis Konstanz

Bodenseekreis

Kreis Waldshut

Kreis Lörrach

Keine Warnungen gelten in Baden-Württemberg nur für den Kreis Ravensburg und den Kreis Biberach.

DWD warnt vor Hitze: Welche möglichen Gefahren gibt es?

Dem DWD zufolge kann Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen.

Daher rät der Wetterdienst: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."

Aktuell wird vor starker Wärmebelastung gewarnt. Das bedeutet, dass die gefühlte Temperatur über 32 Grad liegt und nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist.

Unwetter-Warnung in Baden-Württemberg: DWD warnt auch vor Gewitter

Der DWD warnt heute in Baden-Württemberg nicht nur vor Hitze, sondern auch vor lokalen Gewittern mit dem Potenzial für Starkregen, Hagel und stürmischen Böen bis zu Geschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern. Die Warnung gilt ab dem Mittag.

In der Nacht von Montag auf Dienstag zieht außerdem von Südwesten ein gewittriges Regengebiet durch Baden-Württemberg. Der Schwerpunkt des Wetters wird dem DWD zufolge wahrscheinlich in der Nordwesthälfte liegen. In der Früh sollen Regen und Gewitter dann in Richtung Norden abziehen.

Auslöser für das aktuelle Klima ist dem Wetterdienst zufolge ein Tief über den Britischen Inseln. Am Rande des Gebiets ströme von Südwesten sehr warme und feuchte Luft mit subtropischem Ursprung nach Baden-Württemberg.