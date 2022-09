Nach Tod der Queen: William und Kate bekommen neue Titel

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. stehen im britischen Königshaus einige Veränderungen an. Beispielsweise erhalten Prinz William und seine Frau Kate neue Titel.

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral im Alter von 96 Jahren gestorben. Charles ist jetzt König. Doch der Tod der Queen brachte auch noch andere Veränderungen im britischen Königshaus mit sich. Abgesehen davon, dass sich die Thronfolge geändert hat, haben William, der Enkel der Queen, und seine Frau Kate neue Titel erhalten.

Neue Titel für William und Kate: Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge

Auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen wurden ihre Cambridge-Titel um "Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge" erweitert. Den Titel des Herzogs von Cornwall erhält traditionell der älteste Sohn des amtierenden britischen Monarchen. Seine Frau wird zur Herzogin.

"Prince of Cornwall": Bedeutung des Titels von Prinz William

Die Geschichte des Titels "Prince of Cornwall" hat ihren Ursprung im Jahr 1337. König Edward III. gründete damals das Herzogtum Cornwall für seinen Sohn Prinz Edward. Der Titel begründete ein Einkommen und eine Rolle für zukünftige Thronfolger.

Bekommen William und Kate noch einen weiteren Titel?

William und Kate könnten auch noch einen weiteren Titel bekommen – nämlich den des "Price of Wales" und der "Princess of Wales". Das geschieht allerdings nicht automatisch nach dem Tod der Queen. Der Titel des Prinzen von Wales muss William von seinem Vater, Charles III., verliehen bekommen. Dieser hatte den Titel des Prinzen von Wales sowie die Titel des Herzogs von Cornwall und des Herzogs von Rothesay bis zum Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag inne.

Den Titel der Prinzessin von Wales trug zuletzt Prinzessin Diana, die verstorbene Mutter von William. Aus Respekt hatte Camilla, die spätere Frau von Charles, auf den Titel verzichtet.

Bedeutung des Titels "Prince of Wales"

Der Titel des "Prince of Wales" stammt aus dem Jahr 1301, als König Edward I. nach seiner Eroberung von Wales und der Hinrichtung (1283) von David III., dem letzten einheimischen Prinzen von Wales, den Titel seinem Sohn, dem zukünftigen Edward II., verlieh. Seit dieser Zeit haben die meisten der ältesten Söhne der Monarchen diesen Titel erhalten.