Schweden wird wohl bald rauchfrei – was bedeutet das?

Schweden ist kurz davor, das erste rauchfreie Land der Welt zu werden. Doch was bedeutet das? Und welche Länder wollen nachziehen?

Schweden hatte vor einigen Jahren ein ambitioniertes Ziel ausgerufen: Bis zum Jahr 2025 wollte das Land rauchfrei werden. Nun scheinen die Schweden dieses Ziel sogar schon früher zu erreichen. In den kommenden Monaten könnte Schweden tatsächlich rauchfrei werden. Doch was bedeutet das überhaupt?

Wann ist ein Land rauchfrei?

Ein Land gilt dann als rauchfrei, wenn die Raucherquote unter fünf Prozent liegt. Eine Quote, die bislang kein Land der Welt offiziell erreicht hat. Schweden könnte daher noch im Jahr 2023 das erste rauchfreie Land der Welt werden.

Wie schafft es Schweden, rauchfrei zu werden?

Schweden hat den Erfolg an der Raucherfront über Jahre hinweg vorbereitet. 2005 verhängte die Regierung ein Rauchverbot in der Gastronomie. In Deutschland kam ein entsprechendes Verbot drei Jahre später. Und in Schweden wurde es zudem besser aufgenommen. Das führte dazu, dass die schwedische Regierung in den letzten Jahren immer striktere Regelungen folgen lies. 2019 wurde ein Rauchverbot in den Außenbereichen von Restaurants und Bars, auf Spiel- und Sportplätzen, an Bahnsteigen und an Bushaltestellen.

Die Zustimmung für die strengen Rauchverbote fanden in der schwedischen Bevölkerung von Beginn an viel Zustimmung. Die Zigaretten verschwanden immer mehr aus dem Alltag der Schwedinnen und Schweden. Die Gesetze - und die Stimmung im Land - stellten wohl für viele Raucherinnen und Raucher einen Anreiz dar, mit dem Qualmen aufzuhören. Studien belegen, dass rund 70 Prozent der Raucherinnen und Raucher gerne von Nikotin wegkommen würden.

An den Preisen für Zigaretten ist der schwedische Erfolg hingegen nicht festzumachen. Eine Packung kostet in Schweden rund sechs Euro. Kein übermäßig hoher Preis im Ländervergleich.

Wollen auch andere Länder rauchfrei werden?

Europa will in Gänze bis 2040 rauchfrei werden. Einige Länder streben allerdings ein früheres Datum an.

Neuseeland : rauchfrei bis 2025

rauchfrei bis 2025 Großbritannien : rauchfrei bis 2030

rauchfrei bis 2030 Frankreich : rauchfrei bis 2032

rauchfrei bis 2032 Kanada : rauchfrei bis 2035

Soll Deutschland rauchfrei werden?

In Deutschland wird das Ziel der EU ausgegeben. Das bedeutet, dass bis 2040 weniger als fünf Prozent der Bevölkerung rauchen soll.