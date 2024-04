Zum Hochzeitstag: William und Kate veröffentlichen bisher unbekanntes Hochzeitsfoto

Zum 13. Hochzeitstag haben Prinz William und Kate ein bisland unveröffentlichtes Foto gepostet. Und die Fans sind gerührt.

Es war viel los in den vergangenen Monaten im Buckingham Palace. Erst schockte König Charles III mit seiner Krebsdiagnose. Mittlerweile ist er jedoch wieder bei königlichen Terminen unterwegs.

Dann machten auch noch Schlagzeilen um Prinz Williams Ehefrau Kate die Runde. Erst zog sie sich aufgrund einer Bauchoperation zurück, dann wollte sie bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen. Die Royal-Gerüchteküche brodelte, bis schließlich bestätigt wurde: Auch Prinzessin Kate hat Krebs.

Seitdem hält sich das Königshaus bedeckt. Und Kate hat sich wieder zurückgezogen und befindet sich seit dem in Behandlung.

Doch nun gibt es Neuigkeiten. Denn auf dem X-Account (vormals Twitter) von William und Kate wurde ein Hochzeitsfoto der beiden veröffentlicht, das bisher noch nie gezeigt wurde.

William und Kate veröffentlichen bisher unbekanntes Hochzeitsfoto

Auch bei den Royals geht es manchmal sehr bürgerlich zu: zum Jahrestag wird ein Post auf den Sozialen Medien veröffentlicht. William und Kate haben anlässlich ihres 13. Hochzeitstags ein Foto veröffentlicht, das es bis dato für die Öffentlichkeit nicht zu sehen gab. Am 29. April 2011 gaben sich William und Kate in London das Ja-Wort.

Ein Schwarzweißfoto auf dem das Brautpaar zu sehen ist. Kate mit dem Brautstrauß im Vordergrund, hinter ihr William. Beide lächeln in die Kamera. Die Caption dazu: "13 years ago today!" (dt.: Heute vor 13 Jahren!)

William und Kate: Nicht der erste Post zum Jahrestag

Doch für die beiden ist es nicht das erste Foto zu einem Jahrestag. Bereits vor drei Jahren, zum zehnten Jubiläum, veröffentlichte das Paar ein Video mit den drei gemeinsamen Kindern George, Charlotte und Louis.

Damals vielen die Worte der beiden zu ihrem Jahrestagsbeitrag etwas üppiger aus: "Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C" (dt.: Vielen Dank an Alle für die lieben Nachrichten zu unserem Hochzeitstag. Wir sind sehr dankbar für die zehn Jahre an Unterstützung, die wir in unserem Leben als Familie erhalten haben. W & C)