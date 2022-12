Zwei Menschen sterben bei Erdbeben in Kalifornien

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am frühen Dienstagmorgen Kalifornien getroffen. Zwei Menschen kamen ums Leben, mindestens elf wurden verletzt.

In der Nacht auf Dienstag hat ein Erdbeben der Stärke 6,4 Kalifornien erschüttert. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Sie seien an den Folgen eines "medizinischen Notfalls" während oder gleich im Anschluss an den Erdstoß gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Humboldt County mit. Mindestens elf Menschen seien verletzt worden.

Das Beben wurde um 2:34 Uhr (Ortszeit) in der Nähe der Küstenstadt Ferndale im Norden des US-Bundesstaates direkt vor der Pazifikküste aufgezeichnet. Mehr als ein Dutzend kleinere Nachbeben folgten bis 4 Uhr morgens. Eine Tsunami-Warnung gibt es aktuell nicht.

Wie CBS News berichtet, waren mehr als 70.000 Anwohner in der betroffenen Region stundenlang ohne Strom. Die 442 Meter lange Fernbridge, die den Eel River üvberquert, soll an mehreren Stellen Risse im Beton aufweisen. Nach Behördenangaben trugen Straßen, Häuser und Versorgungsnetze größere Schäden davon.

Kleines Erdbeben in San Francisco am Samstag

Im gut 400 Kilometer entfernten San Francisco Bay Area ereignete sich erst am vergangenen Samstag ein kleineres Erdbeben der Stärke 3,6. Dieses weckte Tausende Menschen um 3.39 Uhr und verursachte kleinere Schäden.