vor 51 Min.

Podcast: Klüpfel und Kobr jetzt ohne Humor? Von wegen!

Sonst lesen sie auf der Bühne - bei "Augsburger Allgemeine Live" beantworteten Volker Klüpfel und Michael Kobr Fragen. Hier gibt's das Gespräch zum Nachhören.

Die Kluftinger-Krimis machten sie über das Allgäu hinaus bekannt - jetzt haben sich die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr an etwas Neues herangewagt: einen Thriller. Im Live-Interview stellten sich die beiden den Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und Journal-Redakteurin Stefanie Wirsching. Dabei wurde schnell klar: Obwohl sie sich in ihrem neuen Buch auf Spannung statt auf Humor konzentrieren - im Gespräch gab es für das Publikum einiges zu lachen. Den "Augsburger Allgemeine Live"-Abend zum Nachhören gibt es hier in unserem Podcast.

Podcast: Klüpfel und Kobr bei "Augsburger Allgemeine Live"

Sie lesen lieber? Hier geht's zum Nachbericht: Bei den Kluftinger-Autoren Klüpfel und Kobr ist Schluss mit lustig

