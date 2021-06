Korruptionsvorwürfe in Österreich: Generalangriff auf das Prinzip Kurz

Ein von Korruptionsbekämpfern und Juristen initiiertes Volksbegehren fordert Konsequenzen aus den Skandalen in Österreich. Das ist keine gute Nachricht für Kanzler Kurz.

Persönliche Angriffe gegen Staatsanwälte, Missachtung von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, ein Netzwerk aus ÖVP-nahen Spitzenbeamten im Justizressort, die gegen die ihnen selbst unterstellten Korruptionsbehörde WKStA intrigieren – die Kanzlerpartei von Sebastian Kurz versucht mit zunehmend aggressiv, aus dem Strudel aus Korruptionsskandalen und damit aus einer massiven Krise wieder herauszukommen.

Anfang Juni wehrten sich drei Präsidenten und eine Präsidentin von Oberlandesgerichten in einer Stellungnahme gegen die Angriffe der ÖVP auf die Justiz, sprachen von Versuchen, „aus parteipolitischen, persönlichen oder populistischen Gründen“ das Vertrauen in Staatsanwaltschaften und Strafverfolger zu erschüttern“. Ein in seiner Deutlichkeit bisher einzigartiger Schritt von Richtern.

Doch nun bekommt Kurz es mit einer Phalanx aus renommierten und über die Parteigrenzen anerkannten Experten, ehemaligen und aktiven Richtern, Juristen, Korruptionsbekämpfern und Wissenschaftlern zu tun. Insgesamt zwölf prominente Persönlichkeiten stellten am Mittwoch ein Volksbegehren gegen Korruption und zur Stärkung von Justiz und Rechtsstaat sowie für mehr Unabhängigkeit für den österreichischen Journalismus vor. Die Liste ihrer Forderungen ist ebenso lang wie jene der ÖVP-Attacken gegen die Justiz: Die Nichtbefolgung von (höchst)richterlichen Entscheidungen soll künftig den Verlust der Funktion zur Folge haben, die WKStA verfassungsrechtlich gestärkt werden. Die politische Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften soll endlich weg und in die Hände eines Bundesstaatsanwalts gelegt werden. Österreich soll endlich moderne und umfassende Antikorruptions- und Transparenzgesetze bekommen.

Die insgesamt 72 Punkte des Volksbegehrens wollen die Initiatoren in den kommenden Tagen amtlich einbringen, damit möglichst rasch Unterschriften gesammelt werden können.

Nach der Vorstellung des Volksbegehrens suchte die ÖVP die Offensive: Man „hoffe auf breite Unterstützung, um zügig zur Umsetzung im Sinne des Rechtsstaats“ zu kommen, ließ die ÖVP-Parlamentsfraktion wissen. „Das interpretiere ich als tätige Reue“, sagt dazu Heinz Mayer, der ehemaliger Dekan der juridischen Fakultät der Uni Wien und einer der Initiatoren. „Im Ernst: Natürlich will die ÖVP das Volksbegehren kapern“. Kurz und seine Regierung – die Grünen als Koalitionspartner unterstützen das Vorhaben – könnten die Forderungen sofort umsetzen, „dafür bräuchte es ihre Unterstützung des Volksbegehrens nicht“, sagt der Spitzenjurist. Aus seiner Sicht wolle die ÖVP mit ihrer zugesagten Unterstützung die Initiative „kaputtmachen“. Und Mayer sagt: „Der Umgang mit Kritikern ist ein deutliches Signal autoritärer Tendenzen, wenn das so weitergeht, haben wir eine illiberale Demokratie wie in Ungarn“.

„Auch wenn sich gewisse Parteien eher in unseren Forderungen wiederfinden, so wie das auch von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird – uns geht es um die Sachlage“, sagt Martin Kreutner von der Internationalen Anti-Korruptionsakademie (IACA). Mit einer Petition von 20 Juristen an das Parlament im Februar sei bereits ein erstes Warnsignal gesetzt worden. Das geplante und nun gescheiterte „Razzia-Verbot“ bei Behörden sei für ihn aber schließlich der Anlass gewesen, zum Hörer zu greifen – und seine Mitstreiter zur Einbringung des Volksbegehrens zusammenzutrommeln.

In der Causa Blümel gegen den Verfassungsgerichtshof sei Österreich „knapp an einer veritablen Verfassungskrise“ vorbeigeschrammt. „Die Grenze ist das Strafrecht“, wie Kanzler Kurz es ausgedrückt hatte, sei als Handlungsprinzip der Politik inakzeptabel, sagt Kreutner. „Dann orientiert sich nicht nur die Politik, sondern auch alles andere nur mehr am Strafrecht“. Wer diese Verantwortung ablege und die Integrität der Justiz untergrabe, würde einen tragenden Pfeiler des gesamten Staates aushöhlen, sagt der Korruptionsexperte. Klientelismus und „Freunderlwirtschaft“ habe nun „Ausmaße erreicht, die Österreich international zum Fremdschämen dastehen lässt.“

Die Unterstützungsankündigung des Kanzlers sei ihm wie die jedes anderen Österreichers „hochwillkommen“, sagt Kreutner, aber: „Letztendlich wird die Regierung daran gemessen werden, was sie konkret umsetzt – und mit der Umsetzung könnte man sofort beginnen“. Ähnlich sieht es auch die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Ex-Abgeordnete der liberalen Neos, Irmgard Griss, ebenfalls Initiatorin des Volksbegehrens: Konkrete Gesetzesänderungen, die mehr Transparenz und Unabhängigkeit für Justiz und auch für die Medien bringen, seien nur ein Ziel. Ein weiteres sei, einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung wie in der Politik herbeizuführen, eine breite öffentliche Diskussion zu führen: „Zu erkennen, dass Macht Kontrolle braucht, egal, wer die Macht gerade innehat.“

