Bundestag

vor 53 Min.

Wie Kretschmann junior es in die große Politik schaffen will

Plus 2011 wurde sein Vater Winfried Ministerpräsident in Baden-Württemberg und damit der erste grüne Landeschef Deutschlands. Nun kandidiert Johannes F. Kretschmann für den Bundestag.

Von Daniel Wirsching

In einer Geschichte über Johannes F. Kretschmann muss natürlich stehen, dass er der Sohn von Winfried Kretschmann ist, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Zumindest, wenn diese Geschichte nicht in der Lokalzeitung erscheint. Die Bild schreibt: der „kleine Kretschmann“ oder „Kretschmann junior“. Die Bunte nennt ihn den „grünen JFK aus dem Schwabenländle“, weil Kretschmann so zum Beispiel seine Mails beendet. JFK wie John Fitzgerald Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat was.

Themen folgen