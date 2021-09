Wahlkreis Erzgebirgskreis I: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Erzgebirgskreis I veröffentlicht. Zu dem Wahlkreis gehören große Teile vom sächsichen Erzgebirgskreis mit den Städten Aue-Bad Schema, Annaberg-Buchholz und Marienberg.

Bundestagswahl 2021: Wenn am 26. September 2021 um 18 Uhr die Wahllokale schließen und die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse für den sächsischen Wahlkreis Erzgebirgskreis I.

Insgesamt ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle eine annähernd gleiche Bevölkerungszahl haben - sie liegt in der Regel zwischen 200.000 und 300.000. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass aus allen Teilen der Bundesrepublik ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist. Es haben bereits mehr als 30 Parteien angekündigt, dass sie an der Bundestagswahl teilnehmen wollen.

Hier bekommen Sie zunächst die Wahlergebnisse im Wahlkreis Erzgebirgskreis I. Anschließend liefern wir Ihnen das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Erzgebirgskreis I

Hier finden Sie zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Erzgebirgskreis I das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem liefern wir Ihnen in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen, mit denen keine Personen, sondern die Parteien gewählt werden - diese Zahl entscheidet darüber, wie die Mehrheiten im Bundestag aussehen werden. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament schicken. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 164: Was gehört zum Wahlkreis Erzgebirgskreis I?

Der Wahlkreis Erzgebirgskreis I wurde zur Bundestagswahl 2009 neu gebildet. Er umfasst den sächsischen Erzgebirgskreis ohne das Gebiet des ehemaligen Landkreises Stollberg.

Zum Bundestagswahlkreis Erzgebirgskreis I gehören:

die Gemeinden Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Aue-Bad Schlema , Breitenbrunn /Erzgeb., Crottendorf , Drebach , Ehrenfriedersdorf , Eibenstock , Gelenau/Erzgeb., Großolbersdorf , Großrückerswalde , Grünhain-Beierfeld , Jöhstadt , Johanngeorgenstadt , LauterBernsbach, Lößnitz , Marienberg , Mildenau , Kurort Oberwiesenthal , Olbernhau , Pockau-Lengefeld , Raschau-Markersbach , Schneeberg , Schönheide , Schwarzenberg /Erzgeb., Sehmatal, Stützengrün , Thermalbad Wiesenbad, Thum , Wolkenstein

Alle übrigen Gemeinden im Erzgebirgskreis gehören zum Wahlkreis Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II.

Der Wahlkreis hat rund 267.000 Einwohner, von denen gut 220.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 betrug 75,5 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Erzgebirgskreis I bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Erzgebirgskreis I Alexander Gerd Krauß ( CDU) das Rennen gewonnen. Sein Erststimmen-Ergebnis lag bei der damaligen Bundestagswahl bei 34,7 Prozent. Auf dem zweiten Platz landete Karsten Uwe Teubner von der AfD mit 30,2 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mehr als 1 Prozent der Stimmen erhalten haben:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Alexander Krauß CDU 34,7 Karsten Teubner AfD 30,2 Klaus Tischendorf Die Linke 15,2 Sören Wittig SPD 9,0 Tino Günther FDP 7,2 Sebastian Walter Grüne 2,6

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Erzgebirgskreis I (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 31,0 Prozent

: 31,0 Prozent DIE LINKE: 14,1 Prozent

SPD : 9,4 Prozent

: 9,4 Prozent AfD : 29,2 Prozent

: 29,2 Prozent GRÜNE: 2,2 Prozent

NPD : 1,7 Prozent

: 1,7 Prozent FDP : 7,4 Prozent

: 7,4 Prozent FREIE WÄHLER: 1,4 Prozent

Tierschutzpartei: 1,4 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

