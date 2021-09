Wahlkreis Groß-Gerau: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Groß-Gerau veröffentlicht. Der Wahlkreis umfasst den gleichnamigen hessischen Landkreis.

Wenn im Wahlkreis Groß-Gerau nach der Bundestagswahl 2021 die Auszählung beginnt, erfahren Sie hier immer aktuell die Ergebnisse für diesen Wahlkreis. Er umfasst den kompletten gleichnamigen hessischen Landkreis. Wir liefern Ihnen also - im Gegensatz zur Berichterstattung der großen TV-Sender - jeweils in Echtzeit die Details für diesen bestimmten Wahlkreis. Bleiben Sie bei uns!

Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist sie das wichtigste Organ des Staates.

Alles in allem ist das Bundesgebiet zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Über als 60 Millionen Wählerinnen und Wähler haben an diesem Wahlsonntag die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und auf diese Weise zu bestimmen, welche Abgeordneten sie künftig im Berliner Reichstagsgebäude vertreten werden.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Groß-Gerau

Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Groß-Gerau liefern wir Ihnen zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird. Anschließend bekommen Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Mehr als 60 Millionen Menschen dürfen bei der Bundestagswahl abstimmen. Wahlberechtigt sind Deutsche, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Wer als Deutscher im Ausland lebt und nicht hier gemeldet ist, darf unter bestimmten Bedingungen trotzdem wählen. Das funktioniert für die Menschen, die nach ihrem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben. Dieser Aufenthalt darf allerdings nicht länger als 25 Jahre zurückliegen.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 184: Was gehört zum Wahlkreis Groß-Gerau?

Der Wahlkreis umfasst den gesamten Landkreis Groß-Gerau mit folgenden Gemeinden (Einwohnerzahlen vom 31.12.20 in Klammern):

Städte

Gernsheim (10.640)

(10.640) Ginsheim-Gustavsburg (16.843)

(16.843) Groß-Gerau (25.685)

(25.685) Kelsterbach (16.983)

(16.983) Mörfelden-Walldorf (34.799)

(34.799) Raunheim (16.096)

(16.096) Riedstadt (24.004)

Rüsselsheim am Main (65.972)

Weitere Gemeinden

Biebesheim am Rhein (6.675)

am (6.675) Bischofsheim (13.075)

(13.075) Büttelborn (14.859)

(14.859) Nauheim (10.764)

(10.764) Stockstadt am Rhein (6.152)

(6.152) Trebur (13.260)

Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 174.727 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,3 Prozent.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Groß-Gerau bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 lag bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Groß-Gerau der CDU-Kandiidat Stefan Sauer vorn - sein Stimmenanteil betrug 35,1 Prozent. Auf Platz 2 landete Jan Patrick Jürgen Deboy ( SPD) mit 32,4 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:

Bewerber Partei Erststimmen (%) Stefan Sauer CDU 35,1 Jan Deboy SPD 32,4 Thorsten Blümlein AfD 11,3 Nina Eisenhardt GRÜNE 6,8 Jörg Cézanne DIE LINKE 6,7 Jens Hassen FREIE WÄHLER 1,9

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Groß-Gerau (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 30,5 Prozent

: 30,5 Prozent SPD : 25,4 Prozent

: 25,4 Prozent GRÜNE: 9,0 Prozent

DIE LINKE: 8,2 Prozent

AfD : 12,2 Prozent

: 12,2 Prozent FDP : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent FREIE WÄHLER: 1,1 Prozent

Tierschutzpartei: 1,1 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

