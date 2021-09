Wahlkreis Offenburg: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis Offenburg: Das sind die Wahlergebnisse für viele Orte aus dem Ortenaukreis wie Offenburg und Achern.

Der Ortenaukreis in Baden-Württemberg ist bei der Bundestagswahl 2021 in mehrere Wahlkreise aufgeteilt. Viele Städte und Gemeinden liegen im Wahlkreis Offenburg. Wie hier die Ergebnisse der Wahl ausehen, erfahren Sie nach der Auszählung am 26. September in diesem Artikel.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Offenburg

"Sie haben 2 Stimmen" - so steht es oben auf den Wahlzetteln zur Bundestagswahl. In der linken Spalte kann die Erststimme für eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten aus dem Bundestagswahlkreis Offenburg vergeben werden. Wer das beste Ergebnis bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein.

Die Zweitstimme ist wichtiger: Von ihr hängt es ab, wie viele Sitze die einzelnen Parteien insgesamt im Parlament bekommen. Diese Sitze werden zum einen mit den Direktkandidaten besetzt und zum anderen mit den Bewerbern von den Landeslisten. Im Datencenter bekommen Sie alle Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Offenburg.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 284 mit Orten aus Ortenaukreis wie Offenburg und Achern

Die Aufteilung der 299 Wahlkreise in Deutschland entspricht nicht den Landkreisen. Daher fallen die Gemeinden und Städte aus dem Ortenaukreis in drei verschiedene Wahlkreise.

Welche Orte gehörten zum Wahlkreis Offenburg mit der Nummer 284? Hier finden Sie die komplette Übersicht:

Achern

Appenweier

Bad Peterstal-Griesbach

Berghaupten

Biberach

Durbach

Gengenbach

Hohberg

Kappelrodeck

Kehl

Lauf

Lautenbach

Neuried

Nordrach

Oberharmersbach

Oberkirch

Offenburg

Ohlsbach

Oppenau

Ortenberg

Ottenhöfen im Schwarzwald

Renchen

Rheinau

Sasbach

Sasbachwalden

Schutterwald

Seebach

Willstätt

Zell am Harmersbach

Die übrigen Orte aus dem Ortenaukreis liegen im Wahlkreis Emmendingen – Lahr und im Wahlkreis Schwarzwald-Baar.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Offenburg der vorherigen Wahl

Alle vier Jahre wählen die Bürger in Deutschland den Bundestag. Sie stimmen über die Direktkandidaten und Parteien ab - und damit indirekt darüber, welche Parteien die Regierung bilden können und wen die Abgeordneten zur Bundeskanzlerin oder zum Bundeskanzler wählen.

Wie sahen die Ergebnisse bei der vorherigen Bundestagswahl im Jahr 2017 im Wahlkreis Offenburg aus? Von den Direktkandidaten setzte sich der prominenteste Bewerber durch: Wolfgang Schäuble, der mittlerweile Präsident des Bundestages ist und auch 2021 noch einmal in seinem Wahlkreis antritt. Vor vier Jahren bekam er ein Ergebnis von 48,1 Prozent und lag damit deutlich vor den Kandidaten der anderen Parteien.

Bei den Zweitstimmen sahen die Wahlergebnisse im Bundestagswahlkreis Offenburg vor vier Jahren so aus:

CDU : 37,1 Prozent

: 37,1 Prozent SPD : 16,5 Prozent

: 16,5 Prozent Grüne: 13,8 Prozent

AfD : 11,6 Prozent

: 11,6 Prozent FDP : 11,0 Prozent

: 11,0 Prozent Linke: 5,5 Prozent

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU also deutlich vor SPD, Grünen, AfD, FDP und Linkspartei - hatte im Vergleich zu 2013 aber mehr als 11 Prozentpunkte verloren. (sge)

