Wahlkreis Zwickau: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Zwickau veröffentlicht. Zu dem Wahlkreis gehört der größte Teil vom gleichnamigen sächsischen Landkreis mit Glauchau, Meerane, Schönberg, Oberwiera, Remse und Waldenburg

Bundestagswahl 2021: Wenn am 26. September 2021 um 18 Uhr die Wahllokale schließen und die Stimmen ausgezählt sind, finden Sie hier die Ergebnisse für den sächsischen Wahlkreis Zwickau, der den größten Teil des sächsischen Landkreises Zwickau umfasst. Der Kreis entstand 2008 durch den Zusammenschluss der damaligen Landkreise Chemnitzer Land, Zwickauer Land und der kreisfreien Stadt Zwickau. Er ist der flächenmäßig kleinste Kreis in Sachsen. Er besitzt die höchste Einwohnerdichte aller Landkreise der neuen Bundesländer.

Insgesamt ist Deutschland in 299 Wahlkreise unterteilt, die alle eine annähernd gleiche Einwohnerzahl haben - sie liegt normalerweise zwischen 250.000 und 300.000. Aus jedem Wahlkreis wird ein Kandidat oder eine Kandidatin direkt in den Bundestag gewählt. Dadurch wird erreicht, dass aus allen Wahlkreisen Deutschlands mindestens ein Abgeordneter im Parlament vertreten ist. Bundesweit haben über 30 Parteien verkündet, dass sie an der Wahl teilnehmen möchten.

Hier finden Sie zunächst die aktuellen Wahlergebnisse im Wahlkreis Zwickau. Anschließend bekommen Sie das Ergebnis der Bundestagswahl von 2017.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Zwickau

Hier liefern wir zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Zwickau das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat ins Parlament gewählt wird.

Außerdem finden Sie in diesem Artikel das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen, mit denen keine Personen, sondern die Parteien gewählt werden - diese Zahl entscheidet darüber, wie die Mehrheiten im Bundestag aussehen werden. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Abgeordnete auf ihrer Landesliste kann sie ins Parlament schicken. Das Datencenter aktualisiert sich am Wahlabend ständig, sodass Sie immer die aktuellen Ergebnisse sehen:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 165: Was gehört zum Wahlkreis Zwickau?

Der Wahlkreis Zwickau umfasst vom gleichnamigen sächsischen Landkreis

die Gemeinden Fraureuth , Glauchau , Hartenstein , Langenbernsdorf , Langenweißbach, Lichtentanne , Mülsen , Neukirchen /Pleiße, Reinsdorf , Werdau , Wildenfels , Wilkau-Haßlau, Zwickau

, , , , Langenweißbach, , , /Pleiße, , , , Wilkau-Haßlau, von der Verwaltungsgemeinschaft Crimmitschau-Dennheritz die Gemeinden Crimmitschau , Dennheritz

die Gemeinden , von der Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg die Gemeinden Crinitzberg, Hartmannsdorf b. Kirchberg , Hirschfeld , Kirchberg

die Gemeinden Crinitzberg, b. , , von der Verwaltungsgemeinschaft Meerane-Schönberg die Gemeinden Meerane , Schönberg

die Gemeinden , von der Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg die Gemeinden Oberwiera , Remse , Waldenburg

(Alle übrigen Gemeinden im Landkreis Zwickau gehören zum Wahlkreis Chemnitzer Umland.)

Der Wahlkreis hat rund 269.000 Einwohner, von denen gut 207.000 wahlberechtigt sind (Stand: 2017). Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 betrug 72,7 Prozent.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Zwickau bei der vorigen Wahl

Im Jahr 2017 hat bei den Direktkandidaten im Wahlkreis Zwickau der Bewerber Carsten Körber von der CDU das Rennen für sich entschieden. Sein Erststimmen-Ergebnis betrug bei der damaligen Bundestagswahl 33,7 Prozent. Auf dem zweiten Platz landete Sabine Zimmermann von der Partei Die Linke mit 25,7 Prozent.

Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten, die 2017 mehr als 1 Prozent der Stimmen erhalten haben:

Direktkandidat Partei Erststimmen in % Carsten Körber CDU 33,7 Sabine Zimmermann Die Linke 25,7 Jürgen Martens FDP 13,4 Mario Pecher SPD 12,7 Wolfgang Wetzel Bündnis 90/Die Grünen 4,5

Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Zwickau (Quelle: Bundeswahlleiter):

CDU : 30,3 Prozent

: 30,3 Prozent DIE LINKE: 16,6 Prozent

SPD : 10,8 Prozent

: 10,8 Prozent AfD : 26,2 Prozent

: 26,2 Prozent GRÜNE: 2,9 Prozent

FDP : 7,6 Prozent

: 7,6 Prozent FREIE WÄHLER: 1,1 Prozent

Tierschutzpartei: 1,5 Prozent

Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)

Mehr Infos: