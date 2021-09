Ihr digitales PLUS: Unser Online-Angebot am Wahlabend

Mit einem umfangreichen Angebot führen wir Sie digital durch den Wahlabend. Mit dem PLUS-Paket lesen Sie dabei mehr. Sichern Sie sich bis Sonntag noch das Bundestagswahl-Angebot für 4,50 Euro für 60 Tage.

Deutschland steht vor der wohl spannendsten Bundestagswahl seit Langem. Nach 16 Jahren übergibt Angela Merkel ihr Amt - an wen, das wird sich vermutlich erst auf die letzten Meter entscheiden. Mit einem umfangreichen digitalen Angebot führen wir Sie am Sonntag durch diesen sicherlich ereignisreichen Wahlabend. Aktuell, umfassend und hintergründig.

Alle Ereignisse und Ergebnisse live

Auf unserer Website blicken wir nach Berlin und in die Region - unsere Korrespondenten, Reporterinnen und Reporter sind am Wahlabend an allen Schauplätzen vor Ort. Wir berichten für Sie live in mehreren News-Blogs über die Geschehnisse in Deutschland, Bayern und den Wahlkreisen in der Region. Dazu erhalten Sie alle Ergebnisse, vom Abschneiden der Parteien im Bund bis zu den lokalen Wählerentscheidungen in den Städten und Gemeinden in Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern, anschaulich aufbereitet von unserem Datenteam in zahlreichen interaktiven Grafiken.

Alles lesen mit dem PLUS-Paket

Neben den wichtigsten Nachrichten und Ergebnissen, die alle frei zugänglich sind, erhalten PLUS-Abonnentinnen und -Abonnenten am Wahlabend und darüber hinaus Zugriff auf unsere exklusiven Analysen, Kommentare und Hintergrundberichte. Interessierte erhalten zur Bundestagswahl das PLUS-Angebot noch bis Sonntag für 4,50 Euro für 60 Tage. Anschließend zahlen Sie 9,99 Euro pro Monat.

Nichts verpassen mit unserer News-App

Der perfekte Begleiter durch den Abend ist unsere App "Augsburger Allgemeine News". Mit ihr erhalten Sie alle nationalen und lokalen Eilmeldungen sowie die wichtigen Informationen des Wahlabends aktuell per Push-Mitteilung auf ihr Smartphone. Sie finden Die App zum kostenlosen Download im App Store von Apple als auch im Google Play Store für Android-Geräte.

Analysen und Hintergründe im Newsletter

Die letzte Einordnung vor der Wahl und eine ausführliche Analyse am Tag danach erhalten Sie mit dem Bundestagswahl-Newsletter "Stimme des Südens" unserer Politik-Redaktion (Ausgaben am Samstag um 7 Uhr und Montagabend um 19.30 Uhr) sowie dem Morgen-Newsletter "SECHS um 6" von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz (Montagmorgen). Die Anmeldung mit ihrer Email-Adresse ist kostenlos.