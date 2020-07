Denkmäler: Der Vorschlaghammer trifft es manchmal am besten

Sehr geehrte Frau Hufnagel,



gestatten Sie mir eine Frage. Wie viele dieser anstößigen Denkmäler gibt es den in Ihrer Umgebung, in Ihrer Wohngegend, auf dem Weg zur Arbeit im Umfeld Ihres Arbeitsplatzes? Laufen Sie über einen Adolf-Hitler-Platz? Steht im Stadtpark ein Denkmal von Freiherr-von-Richthofen? Gibt es in Ihrer Nähe ein Hermann-Göring-Gymnasium? Wenn dem so sein sollte unterstützte ich Sie gerne bei Ihrem Anliegen solche Denkmäler der Vergangenheit zu beseitigen.



Oder ist es nicht so, dass Sie schon krampfhaft nach solchen Orten und Namen suchen müssen? Das ist meiner Meinung nach das Problem von euch modernen Jakobinern. Ja es gibt Straßen die nach Schlachtorten des 1. Weltkrieges oder des Deutsch-Französischen Krieges benannt sind. Aber sollten die wirklich alle umbenannt werden?

Ja, sie können losziehen und das Türschild der „Mohren-Apotheke“ abmontieren. Aber werfen Sie mal einen Blick ins Telefonbuch: wie viele Menschen tragen den den Familienname „Mohr“? Was machen wir mit denen?



Ihr Social-Media-Jakobiner habt immer nur das Bedürfnis die eigene, deutsche und europäische Geschichte zu säubern. Aber wie schaut es aus mit der Kultur die im Zuge von Migrationsbewegungen nach Europa kommt? Mehr als die Hälfte der Moscheen in Deutschland ist doch nach muslimischen Eroberern und Gewaltherrschern benannt. Haben Sie damit kein Problem, nicht mal ein klitzekleines? Der importierte „Al-Kuds-Tag“ könnte man auch als Juden-Hass-Tag bezeichnen, ist für die linksliberalen Bilderstürmer jedoch kein Stein des Anstoßes.



Wie ist es mit Begriffen die niemals böse gemeint waren aber heute nur altbacken und kitschig wirken. Ich würde niemals eine Frau „Jungfer“ nennen. Dennoch war es früher ein gängiger Begriff. Entsprechend gibt es auch noch Straßennamen wie Jungferngasse. Oder denken Sie an die Dichter der Romantik wie Novalis die in schwülstigen Worten die Anmut des Weibes bewundert haben. Wäre heute alles sexistisch und frauenfeindlich. Es gibt genügend Möchtegern-Intelektuelle die sowas auf den Index setzen wollen (und gleichzeitig kein Problem mit wirklich frauenverachtenden Rapper Texten haben)



Nichts für ungut Frau Hufnagel, ich respektiere Ihre Meinung. Aber wir müssen mit den Unzulänglichkeiten der Vergangenheit leben um daraus zu lernen. Sonst landen wir in einem politisch korrekten Disneyworld das an seiner eigenen Doppelmoral zugrunde gehen wird.

