03:00 Uhr

Hat die Polizei in Ellwangen Fehler gemacht? Politik

Hunderte Polizisten und Spezialkräfte haben am Donnerstag die Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gestürmt.

Der Polizeiexperte Adolf Gallwitz analysiert die umstrittenen Einsätze von Ellwangen und die schwierige Arbeit der Beamten angesichts der Flüchtlingsdebatte.

Von Fabian Kluge

Herr Gallwitz, der Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen Anfang der Woche hat viele Diskussionen ausgelöst. Ein Kritikpunkt betrifft den nächtlichen Zeitpunkt der Abschiebeaktion. Wie beurteilen Sie die Geschehnisse?

Adolf Gallwitz: Gerade durch die Terrorismusbekämpfung schiebt die Polizei viele Überstunden vor sich her. Hinzu kommen Personalprobleme, mit denen viele Dienststellen konfrontiert sind. Die Strategie und die Zeitplanung bei solchen Einsätzen hat sicherlich verschiedene Gründe: Einerseits spielt die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte eine große Rolle. Für die Nachtzeit spricht außerdem, dass im Normalfall weniger Aufmerksamkeit erregt wird. Dass der Zeitpunkt mit Absicht in die Nachtstunden verlegt wurde, um Menschen aufzuwecken und hochzuschrecken, halte ich jedoch für an den Haaren herbeigezogen.

Hat die Polizei bei dem Einsatz Fehler gemacht?

Gallwitz: Die Beamten haben sehr einfühlsam gehandelt, indem sie während des ersten Einsatzes eben nicht versucht haben, die Abschiebung durchzusetzen. Damit hätten sie mutmaßlich eine viel größere Eskalation ausgelöst. Ein Rückzug ist manchmal die intelligentere Lösung, ja sogar in manchen Fällen die beste Verteidigung – und keineswegs ein Zeichen für Schwäche.

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen, als hunderte Polizisten und Spezialkräfte die Flüchtlingsunterkunft umzingelt und schließlich gestürmt haben, Stärke bewiesen. War die Razzia ein notwendiges Zeichen?

Gallwitz: Die Beamten am Donnerstag haben sehr weitsichtig gehandelt: Es sind ja nicht alle Einsatzkräfte in die Unterkunft gestürmt, viele waren im Hintergrund und hätten schnell eingreifen können, wenn es erneut zu Ausschreitungen gekommen wäre.

Wie erklären Sie sich solche Geschehnisse wie in Ellwangen – ist der Rechtsstaat zum Teil machtlos?

Gallwitz: In den vergangenen Monaten gab es einige verhinderte Abschiebungen. Grundsätzlich ist es ja so: Menschen sind mit politischen Entscheidungen einverstanden, solange sie in ihrem Sinne sind. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es Demonstrationen. Diese Vorgehensweise ist mittlerweile auch auf unsere Gäste übergegangen. Sie schöpfen alle Rechtsmittel aus. Wir bemerken durchaus eine Steigerung, dass Migranten manche politischen Entscheidungen nicht hinnehmen.

Aber darf sich diese Unzufriedenheit in diesem Ausmaß äußern wie in der Aufnahmeeinrichtung in Ellwangen?

Gallwitz: Das steht natürlich außer Diskussion. Dass ein derartiger Widerstand gegen die Staatsgewalt mitten in der Bundesrepublik passiert, dass der Respekt gegenüber Polizisten immer weiter abnimmt – das geht nicht. Aber fest steht: Solche Probleme haben wir immer schon gehabt – seien es Atomgegner oder die „Stuttgart 21“-Demonstrationen. Dass Abschiebungen einzelner, wie dem 23-jährigen Togolesen in Ellwangen, ebenfalls solche Ausmaße annehmen können, damit hat man vielleicht nicht gerechnet.

Sie sprechen an, dass die Probleme nicht neu sind. Gleichzeitig war nach den Ausschreitungen vom Montag von einem „rechtsfreien Raum“ die Rede: Gibt es in der Flüchtlingsthematik eine Art Hysterie in der Gesellschaft?

Gallwitz: Hysterie würde ich es nicht nennen. Aber die Besorgnis in der Bevölkerung wächst seit einigen Jahren, dass die Bundesrepublik mit der Flüchtlingspolitik überfordert ist. Studien zeigen, dass jeder zweite Bürger in Deutschland diese Angst hat. Ein Grund dafür ist sicherlich eine problematische Öffentlichkeitsarbeit.

Inwiefern?

Gallwitz: Wenn vor Großereignissen von einer „unklaren Gefährdungslage“ gesprochen wird, dann trägt das nicht dazu bei, die Menschen zu beruhigen. Denn aus deren Sicht haben wir ohnehin ein Sicherheitsproblem in Deutschland.

Sie sind zeitweise auch an der Polizei-Hochschule in Villingen-Schwenningen tätig. Werden die angehenden Polizisten auf solche Situationen wie in Ellwangen besonders geschult?

Gallwitz: In Sachen Deeskalation erhalten Polizisten schon immer Schulungen. Schließlich gibt es häufig Großereignisse oder risikoreiche Demonstrationen. Ob sie speziell auf Situationen in Flüchtlingsunterkünften vorbereitet werden, kann ich nicht sagen, gehe aber davon aus.

Zur Person: Adolf Gallwitz, 67, ist Polizeipsychologe und Profiler an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Er war mehrere Jahre lang Profilfahnder in der Fernsehsendung „Fahndungsakte“ und hat einige Bücher geschrieben.

Sechs Wochen nach seinem Amtsantritt fasst Horst Seehofer seine Taten in einer Pressekonferenz zusammen. Als Auftakt kommentiert der Minister den Polizei-Einsatz in Ellwangen. Video: dpa

Themen Folgen