Heute Wahl in Hamburg: Wann kommen am 23.2.2020 Prognose und Ergebnis?

Wann kommt das Ergebnis zur Hamburg-Wahl 2020? Um welche Uhrzeit werden vorher Prognose und Hochrechnungen veröffentlicht? Hier gibt es die Infos zur Bürgerschaftswahl.

Nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg heute am 23. Februar 2020 werden sich viele Menschen fragen, wann das Ergebnis kommt. In diesem Artikel informieren wir über den Ablauf am Wahlabend und nennen auch die Uhrzeit für Prognose und Hochrechnung.

Aktuelle Umfragen sehen die SPD vorne, gefolgt von den Grünen. Am Wahlabend wird sich der Blick vieler Menschen sicherlich auch darauf richten, welches Wahlergebnis die AfD bekommt.

Hier die Informationen dazu, wann am 23. Februar mit dem Ergebnis zu rechnen ist:

Wahl 2020 in Hamburg heute: Um welche Uhrzeit kommen wohl Prognose und Hochrechnungen?

Die Wahllokale in Hamburg haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Schon wenige Minuten später wird erfahrungsgemäß die erste Prognose veröffentlicht. Diese basiert aber noch nicht auf der Auszählung, sondern auf den sogenannten "Exit Polls". Dabei werden die Wähler beim Verlassen der Wahllokale anonym befragt, welche Partei sie gewählt haben.

Die Prognosen bieten ein erstes Bild, aussagekräftiger sind aber die Hochrechnungen. Diese beruhen nämlich tatsächlich auf der Auszählung. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2015 kam die erste Hochrechnung kurz nach 19 Uhr. Auch 2020 sollte sie nicht viel später vorliegen - sie könnte sogar etwas früher veröffentlicht werden. Das hängt davon ab, wie schnell die Auszählung der Stimmen funktioniert.

Wann gibt es das Ergebnis der Hamburg-Wahl 2020?

Die genaue Uhrzeit für das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg lässt sich nicht vorhersagen. Die Erfahrung der Vergangenheit bietet aber eine Orientierung. Demnach sollte das vorläufige Endergebnis heute am 23. Februar noch am späten Abend veröffentlicht werden. 2015 war das um etwa 22 Uhr der Fall.

Das Wahlergebnis finden Sie am 23. Februar hier: Hamburg-Wahl 2020: Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse.

