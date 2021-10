Macht es den Menschen leicht, sich impfen zu lassen!

Danke Herr Stifter!

Endlich schreibt mal jemand Sätze wie „Vertrauen durch Information“. Das ist es was wir brauchen und keine Verbote, Erpressung oder Angstmacherei. Das Volk möchte die richtigen Zahlen, keine gefälschte Belegung bei den Betten im Krankenhaus, echten Zahlen der an Corona Verstorbenen ohne z.b. die Verkehrsopfer die mit Corona verstorben sind. Und auch wie hoch ist die Zahl Infektion der Impfdurchbrüche. Auch, wie Sie’s gerieben haben ,wie lange hält die Impfung, ab wann muss die 3. Impfung fällig sein, Über all diese Dinge uvm schweigt sich die Regierung gerade aus. Wichtig scheint gerade nur zu sein wie man das Pandemie Gesetz verlängert.

