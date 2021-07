Mehr Freiheiten für Geimpfte: Kommt die Impfpflicht durch die Hintertür?

Es war eine Frage der Zeit, bis das Ende der Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte gefordert wird. Warum die Lockerungen erst bei Herdenimmunität eintreten sollten.

Ein Leben ohne Maske, mit freiem Zugang zu Geschäften, Theatern, Kinos, Restaurants – wer wünscht sich das nicht nach all den Monaten der Beschränkungen und Entbehrungen? Kaum jemand, der in einer ersten Reaktion nicht zustimmen würde.

Beim Blick auf die Zahlen schrumpft die Begeisterung. 38 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft (Stand 1. Juli). Das ist eine gute Quote. Aber die Erleichterungen kämen gleichwohl nur einer Minderheit zugute, während die große Mehrheit weiter außen vor wäre. Ein Zustand, der sich so schnell nicht ändern wird. Denn weiterhin gilt: Frühestens im September wird jeder und jede in Deutschland ein erstes Impfangebot haben. Bis dahin wird es – würden die Erleichterungen für vollständig Geimpfte kommen – heftige Neiddebatten geben. Die Zwei-Klassen-Coronagesellschaft, die die Politik eigentlich nie haben wollte, wäre Realität.

Freiheiten sollen Anreize für Impfunwillige schaffen

Befürworter der Erleichterungen argumentieren, diese könnte für Impfunwillige ein Anreiz sein, sich doch noch eine Spritze verpassen zu lassen. Das wäre dann die Impflicht durch die Hintertür, die eigentlich schon gar keiner haben wollte. Keine per Gesetz verordnete Pflicht, aber eine, die durch gesellschaftlichen Druck erzeugt wird. Was noch schlimmer wäre, denn ein Gesetz würde immerhin einen ordnenden Rahmen vorgeben.

Billig ist das Argument der Befürworter, Grundrechte dürften nur so lange eingeschränkt werden, wie eine Gefahr bestehe. Erstens ist noch immer gar nicht ganz klar, ob die Impfungen tatsächlich die Corona-Gefahr zu hundert Prozent beseitigen. Und zweitens hätte die Aufhebung der Beschränkungen, wenn sie denn wirklich so sehr gegen die Verfassung verstoßen, sofort für alle Doppeltgeimpften gelten müssen.

Es gab einmal die Idee, die Herdenimmunität abzuwarten und dann die Beschränkungen zu streichen. Sie ist irgendwie unter den Tisch gefallen, aber immer noch gut. Diese Lösung würde die Gesellschaft nicht spalten, sondern alle vereinen. Die Impfwilligen, die Skeptischen und auch die, die schlichtweg noch keinen Impftermin bekommen haben.

