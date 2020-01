Merkels Besuch bei Erdogan: Europa ist erpressbar

Der türkische Präsident will mehr Geld für die Flüchtlinge. Seine Stärke resultiert aus der Schwäche der Europäer in dieser Frage.

Es dürfte ein Termin ganz nach dem Geschmack von Präsident Erdogan gewesen sein. Die Kanzlerin flog eigens in die Türkei, um mit ihm über die drängendsten Probleme dieser Welt zu sprechen: Flüchtlinge, die Kriege in Syrien und Libyen – ohne Ankara läuft in der Krisenregion des Nahen Ostens nichts mehr. Die Türkei hat sich mit ihrer aggressiven Politik, die die europäischen Demokratien nur noch staunen lässt, zu einem wichtigen internationalen Akteur entwickelt. Gut fürs türkische Selbstbewusstsein, aber schlecht für die deutsche Verhandlungsposition.

Mit einem Thema gelingt es Erdogan immer wieder, Merkel in Unruhe zu versetzen: der Flüchtlingsdeal. Die Massenmigration ist längst sein Standardinstrument für Erpressungsversuche geworden. Besonders perfide ist dies vor dem Hintergrund, dass die Türkei mit Angriffen auf Nordsyrien selbst den Druck massiv erhöht hat. Und doch sind es die Europäer, die sich erpressbar gemacht haben.

Auch Jahre nach Beginn der Flüchtlingskrise fehlt ein Asylkonzept. Kaum sinken die Flüchtlingszahlen im eigenen Land, wird das Thema vertagt. Die deutschen Grenzen sind dicht, dafür die Lager nicht nur in der Türkei, sondern auch in Griechenland überfüllt. Eine Lösung? Nicht in Sicht!

