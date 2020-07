vor 50 Min.

Rettet Tönnies! Ist doch eh schon alles Wurscht!

Großschlächter Tönnies will Geld vom Staat. Das ist ja so, als würden Banken Milliarden verzocken und dann nach dem Steuerzahler rufen. Moment mal... Eine Glosse.

Von Michael Stifter

Stellen Sie sich vor, ein millionenschwerer Fleischfabrikant nimmt es mit dem Infektionsschutz in seinem Betrieb nicht ganz so genau. Hunderte Mitarbeiter stecken sich mit dem Coronavirus an. Ein ganzer Landkreis, Kitas, Schulen – alles wird heruntergefahren. Da könnte selbst ein Großschlächter kleinlaut werden. Aber den Fehler bei sich selbst zu suchen, gehört eher nicht zu den prägenden Eigenschaften des Clemens Tönnies. Stattdessen will er jetzt Geld vom Staat.

Tönnies hat messerscharf analysiert, dass er ein Opfer ist

Der Unternehmer hat messerscharf analysiert, dass sich Firmen, die das Gesundheitsamt dicht macht, Lohnkosten vom Steuerzahler erstatten lassen können. Und weil in Rheda-Wiedenbrück nachweislich seit Wochen kein Schwein geschlachtet wird, sieht sich Tönnies irgendwie auch als Opfer und stellt einen Antrag auf Staatsknete. Das kann man nun als seine unternehmerische Pflicht empfinden – oder eben als Riesensauerei. Wir haben da so eine vage Ahnung, wie die Deutschen darüber denken.

Das wäre ja beinahe so, als würden Banken mit verantwortungsloser Zockerei Millionen Menschen um ihre Ersparnisse bringen und dann fordern, dass die Politik sie unbedingt und sofort retten muss. Als würden populistische Hetzer behaupten, man dürfe ja in Deutschland seine Meinung nicht mehr sagen, um dann Leute vor Gericht zu zerren, die ihnen mal die Meinung sagen. Als würden Börsenkonzerne ihre Belegschaft in Kurzarbeit schicken und gleichzeitig Millionen an Aktionäre ausschütten. Also würden Autobauer ihre Kunden betrügen und dann staatliche Kaufprämien für ihre Karren verlangen.

Gerechtigkeit für Rheda-Wiedenbrück, Schlachtplatte für alle!

Wie bitte? Ach, Sie meinen, das sei doch alles ganz genau so passiert? Na dann: Gerechtigkeit für Rheda-Wiedenbrück! Schlachtplatte für alle! Rettet Tönnies! Ist doch eh schon alles Wurscht.

