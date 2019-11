vor 17 Min.

Stichwahl zum SPD-Vorsitz: Wann kommt das Ergebnis?

In einer Stichwahl wird über den SPD-Vorsitz entschieden. Die Duos Olaf Scholz / Klara Geywitz und Norbert Walter-Borjans / Saskia Esken stehen zur Wahl. Wann kommt das Ergebnis?

Noch einmal stimmen die SPD-Mitglieder über den künftigen Vorsitz ab. Da kein Kandidaten-Duo in der ersten Runde die Mehrheit geholt hatte, treten nun die beiden mit den meisten Stimmen in einer Stichwahl gegeneinander an.

Zur Wahl stehen zum einen Finanzminister Olaf Scholz und die Landtagsabgeordnete Klara Geywitz aus Brandenburg, zum anderen der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken.

Wie lange läuft die Stichwahl um den SPD-Vorsitz? Wann kommt das Ergebnis? Hier die Infos.

SPD-Vorsitz: Diese Kandidaten stellten sich zur Wahl

In der Stichwahl treten die beiden Duos an, die in der ersten Runde die meisten Stimmen bekommen haben. Das sind:

Olaf Scholz und Klara Geywitz

und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans

Diese weiteren Duos waren in der ersten Runde dabei, stehen nun aber nicht mehr zur Abstimmung:

Petra Köpping und Boris Pistorius

und Gesine Schwan und Ralf Stegner

und Karl Lauterbach und Nina Scheer

und Christina Kampmann und Michael Roth

Wie lange läuft die Stichwahl zum SPD-Vorsitz? Wann kommt das Ergebnis?

Die Stichwahl zum SPD-Vorsitz läuft vom 19. bis zum 29. November 2019. Am 30. November will die Partei das Ergebnis bekanntgeben.

Stichwahl zum SPD-Vorsitz: Offizielle Wahl erst auf Parteitag im Dezember

Offiziell gewählt wird der neue SPD-Vorstand erst auf dem Parteitag, der vom 6. bis zum 8. Dezember stattfindet. Nur der Parteitag darf diese Entscheidung nämlich treffen und wäre rechtlich nicht an die Abstimmung durch die Mitglieder gebunden. Die SPD hat aber angekündigt, sich auf jeden Fall an das Ergebnis zu halten. (sge)

