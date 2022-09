Sahra Wagenknecht und die Linke: "Diese Auftritte zerreißen die Partei"

Plus Sahra Wagenknecht hat mit ihrer "Wirtschaftskriegsrede" erneut bewiesen, dass sie sich als freies Radikal sieht. Parteitagsbeschlüsse sind ihr egal.

Genau jetzt müsste ihre Zeit gekommen sein. Die Lage ist düster, und sie wird wohl noch dunkler. Sprit ist teuer, die Gasrechnungen sollten eigentlich mit schwarzem Trauerrand verschickt werden, Strom wird zur Luxusware – Bezieher geringer und mittlerer Einkommen spüren die Angst vor den kommenden Wochen und Monaten, die Angst unter die Räder zu geraten, geradezu körperlich. Doch hört die Linke die Signale?