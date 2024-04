Ja klebt's noch bei Balenciaga?

Der Luxus-Modehersteller aus Spanien hat jetzt ein sündhaft teures Klebeband in der Herbstkollektion, das als Armband vermarktet wird.

Ja klebt's noch? Wie bitte? Die spanische Luxusmarke Balenciaga übertrifft sich gerade selbst dabei, den Markenkult auf die Spitze zu treiben. Als neues Accessoire für die Herbst-Winter-Kollektion legt es ein Armband der anderen Art vor: ein transparentes Klebeband, beworben als "Gaffer Bandle". Und jetzt bitte festhalten. Die Klebebandrolle, die genauso ausschaut wie die handelsüblichen und auch die gleichen Eigenschaft mitbringt, kostet nicht drei Euro wie das Tesa im Baumarkt, sondern soll zwischen 3000 bis 3500 Euro liegen, wie englische Medien berichtet haben, nachdem Balenciaga den Armreif bei einer Modenschau präsentiert hat.

Balenciagas Dreh, um mit nichts eine satte Gewinnmarge einzustreichen: Auf dem runden Kartonkern im Inneren ist Balenciaga/Adhesive zu lesen. Und ja, Adhesive, das englische Wort für Klebstoff, genau darum geht es dabei irgendwie. Denn Geld scheint zum Kleber für die Marke geworden zu sein. Hauptsache teuer – je aberwitziger das Produkt, umso besser.

Was wiederum zeigt, dass die Alchemisten im Mittelalter einfach noch keine Idee davon gehabt haben, wie die wundersame Verwandlung von etwas in Gold zu bewerkstelligen ist. Man kreiere eine Marke, die alle haben wollen, und schon läuft es. Für den Fall, dass sie bei Balenciaga noch nicht wissen, wie es nach dem Klebeband-Armreif weitergehen soll, ein Vorschlag: das Tissue Necklace, also eine Rolle Klopapier an einer billigen Kaugummi-Automatenkette. Der einzige Dreh, das Firmenlogo auf den einzelnen Blättern der Rolle. Und wetten, dass sich auch noch Geldprotzer finden, die das Balenciaga-Papier tatsächlich zur Toilette tragen.