Joe Biden scherzt über Taylor-Swift-Verschwörung

Joe Biden gibt selten TV-Interviews, doch nun war er in der Late-Night-Show von Komiker Seth Meyers zu Gast – und witzelte über Taylor-Swift-Verschwörungstheorien.

Erfährt der US-amerikanische Präsident Joe Biden Unterstützung von Popsängerin Taylor Swift im Wahlkampf? Diese Verschwörungstheorie kursiert seit einiger Zeit. In der Talkshow „Late Night With Seth Meyers“ des Senders NBC scherzte er nun darüber. Meyers zitierte in der Sendung Umfragen, denen zufolge 18 Prozent der US-Amerikanerinnen und Amerikaner glauben, dass Biden und Swift in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten. "Können Sie bestätigen oder dementieren, dass es eine aktive Verschwörung zwischen Ihnen und Frau Swift gibt?", fragte Meyers. "Woher haben Sie diese Information?", sagte Biden. "Das ist streng vertraulich."

Zudem ging der 81-Jährige auf Bedenken bezüglich seines Alters ein. „Sie müssen sich den anderen Kerl anschauen, er ist ungefähr so alt wie ich, aber er kann sich nicht an den Namen seiner Frau erinnern“, sagte er. Damit spielte er auf einen Auftritt von Trump an, bei welchem er seine Frau Melania vermeintlich als Mercedes bezeichnete.

Late Night With Seth Meyers: Joe Biden ist selten Gast bei TV-Shows

Biden selbst verwechselte jüngst Angela Merkel und Helmut Kohl, in einer anderen Rede machte er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zum Staatschef von Mexiko. Es gehe darum, wie veraltet die Ansichten sind, sagte Biden zu den Bedenken bezüglich seines Alters. Biden spielte darauf an, dass Trump zum Grundsatzurteil im Abtreibungsrecht beigetragen habe und sogar stolz darauf sei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Sendung wurde am Dienstagmorgen deutscher Zeit ausgestrahlt. In einem vorab gesendeten Video sagte Biden: "Es ist schön, wieder hier zu sein. Warum hast du mich nicht eher eingeladen?" Biden war bereits vor zehn Jahren als Gast in der Sendung. Damals wie heute war neben Biden auch Komikerin Amy Poehler zu Gast. Der US-Präsident gibt selten TV-Interviews – dafür steht er bei Terminen häufig Rede und Antwort, wenn die anwesende Presse Fragen stellt. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch