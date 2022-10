Briefwahl zur Niedersachsen-Wahl 2022: Wie beantragen? Bis wann abschicken?

Wie lässt sich bei der Niedersachsen-Wahl 2022 die Briefwahl beantragen? Bis wann muss der Wahlbrief abgeschickt werden? Und ist das auch im Ausland möglich? Hier gibt es alle Antworten.

Auch bei der Landtagswahl in Niedersachsen werden wieder viele Bürgerinnen und Bürger auf die Briefwahl zurückgreifen. Gerade während der Corona-Pandemie verzichten viele gerne auf den Besuch eines Wahllokals am 9. Oktober.

Wie lässt sich bei der Niedersachsen-Wahl 2022 Briefwahl beantragen? Welche Frist muss beachtet werden? Und was gehört eigentlich alles zu den Briefwahlunterlagen? Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen.

Wer kann die Briefwahl in Niedersachsen 2022 beantragen?

Jeder, der wahlberechtigt ist, kann in Niedersachsen Briefwahl beantragen. Die Voraussetzungen, dass man bei der Landtagswahl wählen darf, sind, dass man mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Zudem muss die Person seit mindestens drei Monaten mit dem Hauptwohnsitz in Niedersachsen gemeldet sein.

Landtagswahl in Niedersachsen: Wie Sie Briefwahl beantragen

Der Vordruck des Antrags für die Briefwahl befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Diese bekommen die Bürger vor der Wahl per Post zugeschickt. Der Antrag kann direkt ausgefüllt und per Post an die angegebene Adresse geschickt werden. Der Antragsteller muss das Porto selbst bezahlen.

Alternativ kann man den Antrag auch per E-Mail an die zuständige Stelle der Gemeinde richten oder ihn persönlich im Rathaus stellen. Inzwischen haben viele Gemeinden sogar ein Online-Formular zur Briefwahl, das über die Internetseite des Rathauses abgerufen und direkt ausgefüllt werden kann. Nachdem der Antrag gestellt wurde, werden dem Wahlberechtigten die Unterlagen zur Briefwahl zugesandt.

Briefwahl bei Niedersachsen-Wahl 2022: Wie lange möglich?

Bei der Briefwahl ist es wichtig, dass der Umschlag mit den Wahlunterlagen rechtzeitig versandt wird, sodass er vor der Schließung der Wahllokale am offiziellen Wahltag eingeht. Beantragt man die Briefwahl-Unterlagen persönlich im Rathaus oder in der Gemeinde, ist es in der Regel möglich, die Unterlagen gleich vor Ort auszufüllen und in eine Wahlurne zu geben.

Landtagswahl 2022 in Niedersachsen: Was gehört zu den Briefwahlunterlagen?

Wer den Wahlschein beantragt, bekommt zusätzlich auch alle weiteren Unterlagen für die Briefwahl zugeschickt. Dazu gehören:

ein Stimmzettel

ein blauer Stimmzettelumschlag

ein roter Wahlbriefumschlag

ein Merkblatt mit wichtigen Hinweisen

Briefwahl in Niedersachsen 2022: So wählen Sie

Bei der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen kann jeder Wähler zwei Kreuze auf dem Wahlzettel setzen und damit zwei Stimmen vergeben - eine Erststimme und Zweitstimme. Mit der Erststimme wird eine konkrete Person gewählt, die als Abgeordnete oder Abgeordneter in den Landtag einziehen soll. Die Zweitstimme gilt einer kompletten Partei. Die Erst- und Zweitstimme können unabhängig voneinander vergeben werden.

Sind die beiden Kreuze gemacht, kommt der Stimmzettel in den blauen Umschlag. Dieser muss zwingend zugeklebt werden. Auf dem Wahlschein wird die "Versicherung an Eides statt" unterschrieben. Der blaue Umschlag und der unterschriebene Wahlschein kommen dann zusammen in den roten Umschlag. Auch der muss zugeklebt werden. Die Adresse ist schon aufgedruckt, Porto fällt innerhalb von Deutschland nicht an.

Abgabetermin bei der Briefwahl: Bis wann den Wahlbrief abschicken?

Der Wahlbrief muss am 9. Oktober spätestens zum 18 Uhr zur Auszählung vorliegen, ansonsten kann er nicht berücksichtigt werden. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte die Unterlagen eigentlich spätestens drei Werktage vor der Wahl 2022 in Niedersachsen abschicken.

Lassen sich die Briefwahlunterlagen im Wahllokal abgeben?

Man kann den Wahlbrief auch bis 18 Uhr am 9. Oktober persönlich an der angegebenen Adresse abgeben. Alternativ kann der Wahlschein dafür verwendet werden, doch im Wahllokal den Stimmzettel auszufüllen.

Ist Briefwahl aus dem Ausland möglich?

Grundsätzlich ist es möglich, den Wahlbrief aus dem Ausland zu verschicken. Dafür muss man aber das nötige Porto bezahlen. Zudem sollte man darauf achten, die Briefwahlunterlagen besonders frühzeitig abzuschicken, damit sie am 9. Oktober um 18 Uhr auch tatsächlich in Deutschland vorliegen.

Wann werden die Briefwahl-Stimmen in Niedersachsen ausgezählt?

Bis zum Wahltag am 9. Oktober werden die Wahlbriefe unter Verschluss gehalten. Erst dann gehen sie an die Briefwahlvorstände. Ab 15 Uhr werden die roten Umschläge dann geöffnet, um die Wahlscheine zu überprüfen und sie von den Wahlunterlagen zu trennen - es darf schließlich später keine Rückschlüsse mehr auf den Wähler geben.

Um 18 Uhr schließen dann die Wahllokale und die Auszählung zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen beginnt. Erst dann werden auch die blauen Umschläge geöffnet und die Stimmzettel aus dem Wahlbrief ausgezählt.