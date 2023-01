Corona-Tote: Wie viele Opfer in Deutschland und weltweit?

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind weltweit über 6,6 Millionen Menschen an der Krankheit gestorben. Wie viele davon in Deutschland, wie viele in anderen Ländern? Ein Überblick.

Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle im November 2019 sind weltweit über 6,6 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind über 650 Millionen Krankheitsfälle mit dieser Diagnose verzeichnet worden. Wie verteilen sich diese Todesfälle auf Deutschland und den Rest der Welt? Welche Länder sind besonders betroffen? Und welche Länder haben vergleichsweise wenig Tote zu beklagen?

Corona-Tote in Deutschland: So verteilen sich die Todesfälle auf die Bundesländer

Deutschland macht mit über 37,1 Millionen Corona-Fällen insgesamt einen nicht unerheblichen Teil der Infektionen weltweit aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland rund 160.000 Menschen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gestorben. Auf die Bundesländer verteilen sich die Todesfälle und Infektionen so:

Bundesland Corona-Infektionen Todesfälle Baden-Württemberg 4.995.335 18.830 Bayern 6.644.392 27.955 Berlin 1.414.547 5.392 Brandenburg 1.101.530 6.407 Bremen 300.457 950 Hamburg 801.328 3.489 Hessen 2.875.652 12.080 Meck­lenburg-Vor­pommern 704.583 2.728 Nieder­sachsen 3.798.836 12.908 Nord­rhein-West­falen 7.877.179 30.615 Rhein­land-Pfalz 1.736.631 6.779 Saarland 483.077 2.054 Sachsen 1.941.166 16.708 Sachsen-Anhalt 951.647 6.205 Schles­wig-Holstein 1.164.928 3.412 Thüringen 877.096 8.191

(Stand: 23. Januar 2024)

Die wenigsten Fälle und Todesfälle bisher hat Bremen, die meisten Fälle und Todesfälle finden sich in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland. Die täglich aktualisierten Zahlen finden Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts.

Corona-Tote weltweit: USA mit Abstand am meisten Todesfälle

Weltweit gab es bisher über 6,6 Millionen Corona-Tote. Über eine Million dieser Todesfälle sind alleine in den USA zu verzeichnen, währenddessen China offenbar wesentlich milder durch die Pandemie kam. Allerdings sind die weltweiten Daten mit etwas Vorsicht zu genießen: Die meisten bestätigten Fälle gibt es in Europa und Nord- und Südamerika, wo eben auch am meisten getestet wird. In anderen Regionen wird weniger getestet, was letztlich die Gesamtstatistik verfälschen kann. Eine Auswahl an Ländern weltweit, ihre bestätigten Fälle sowie die Todesfälle aufgrund von Corona:

Land Corona-Infektionen Todesfälle Deutschland 37.659.518 164.585 Vereinigte Staaten 100.304.472 1.088.854 China 11.001.439 34.375 Brasilien 36.677.844 695.615 Indien 44.681.650 530.728 Russland 21.882.414 394.610 Mexiko 7.314.891 331.595 Peru 4.477.064 218.580 Vereinigtes Königreich 24.259.240 203.229 Italien 25.363.742 185.993 Indonesien 6.727.609 160.772 Frankreich 38.372.611 160.051 Iran 7.562.998 144.728 Kolumbien 6.354.791 142.385 Argentinien 10.024.095 130.338 Polen 6.374.976 118.678 Spanien 13.711.251 117.759

(Stand: 23. Januar 2023)

Diese ausgewählten Daten stammen von der WHO und können auf der Website der Organisation tagesaktuell verfolgt werden.