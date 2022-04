Habeck enttäuscht Bauträger bei der Förderung erneut

Die Herren Habeck, Roth. Hofreiter, Damen Baerbock Strack-Zimmermann sollten zurücktreten und auf ihre Bundestagsmandate verzichten!! Energetische Bauten werden nicht ausreichend gefördert. Es wird ein Öl- und Gasembargo gegen Rußland gefordert und m.E sinnlose, nicht nachhaltig gebaute Windräder, E-Auto´s Ladestationen, und Solaranlagen gefördert und gefordert. Ein Gasembargo trifft die deutsche Wirtschaft mehr als Rußland!! Es bestehen langfristige Lieferverträge mit der Firma Gazprom. Das Gas muss bezahlt werden, ob wir es abnehmen oder nicht!! Im Falle eines Embargos macht sich der Staat schadenersatzpflichtig Milliardenbeträge) gegenüber den westlichen Anteilseignern, somit entstehen doppelte Kosten für die Verbraucher!! <Habeck verlangt von den Bürgern Energie einzusparen. O.G Damen und Herren reisen unnötigerweise durch die Gegend und verschleudern sinnlos Steuergelder und machen an andere Länder hunderte Millionen zusagen.

Wenn unser Staatsoberhaupt von der Ukraine ausgeladen wird, ist es eine Unverschämtheit von Ausschußvorsitzenden dorthin zu reisen. Frau Baerbock feiert Windräder im Kosovo, schleppt Wasser für die Presse, besucht die Soldaten in Mali, obwohl 1 Woche vorher die Verteidigungsministerin dort war. Es sollen Gasheizungen werden verboten (macht keinen Sinn) Wärmepumpen sind m.E, ebenso unsinnig, wo soll der Strom herkommen? Unsere Stromnetze sind nicht dafür ausgelegt, der Strom reicht nicht für alle E-Auto´s



