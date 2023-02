Er überlebte als "Hitlerjunge Salomon" den Holocaust: Sally Perel ist tot

Er wurde als "Hitlerjunge Salomon" bekannt, nun ist Sally Perel im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Jude hatte den Holocaust überlebt, indem er sich als Volksdeutscher ausgab.

"Hitlerjunge Salomon" ist tot. Der Holocaust-Überlebende Sally Perel ist im Alter von 97 Jahren in seinem Haus in Israel gestorben. Das teilte die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Der Israeli hatte durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon" internationale Bekanntheit erlangt. Das Buch stellte die Grundlage für den preisgekrönten Film "Hitlerjunge Salomon" (1990) von Regisseurin Agnieszka Holland dar. 1992 wurde der Film mit dem Golden Globe ausgezeichnet.

"Hitlerjunge Salomon" ist tot: Sally Perel wurde in Deutschland geboren

Perel war 1925 in dem kleinen Ort Peine in der Nähe von Braunschweig geboren worden. Im Zuge der NS-Zeit floh er aus Deutschland und kam zunächst in Polen unter. Als er auch dieses Land verlassen hatte, fiel er 1941 auf dem damaligen Territorium der Sowjetunion deutschen Soldaten in die Hände.

Um den Holocaust zu überleben, nahm der Jude die Identität eines Volksdeutschen an. Seine Tarnung hielt und er wurde nach einem Jahr an der Ostfront auf eine Schule der Hitlerjugend geschickt. Bis zum Kriegsende fürchtete er dort täglich seine Enttarnung, zu der es allerdings nicht kam.

Perel ist tot: Er wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel aus

Der gebürtige Deutsche wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg in das heutige Israel aus. Er engagierte sich in der Folge für die deutsch-israelische Verständigung. Für seine Bemühungen erhielt er 1999 das Bundesverdienstkreuz. "Wir alle sind ihm unendlich dankbar dafür, dass er von dieser Zeit berichtet, geschrieben und immer wieder den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen gesucht hat", kondolierte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nun den Angehörigen.

Mit Perel starb einer der bekanntesten Juden, welche den Holocaust überlebt haben. In Israel leben derzeit wohl noch etwa 150.600 Zeitzeugen des Holocaust. Mehr als 1000 sind über 100 Jahre alt.

