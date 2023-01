Niemand braucht Schreckschusswaffen – ein Verbot ist dennoch überflüssig

Signalwaffen sind gefährlicher Unfug, den kaum jemand braucht. Doch was bringt ein weiteres Verbot, das nicht durchgesetzt wird?

Dass es für ein Verbot von Schreckschusswaffen gute Gründe gibt, ist unbestritten: Sie sind alles andere als harmlos, geben ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, niemand braucht sie wirklich. Trotzdem hat die Innenministerin mit ihrem jüngsten Vorstoß nur eine Scheindebatte losgetreten. Denn schockierende, menschenverachtende Angriffe auf Polizei und Feuerwehr, wie sie in etlichen deutschen Städten in der Silvesternacht von enthemmten Mobs verübt worden sind, wird Nancy Faeser damit nicht verhindern können.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) spricht im Anschluss an einen Besuch der Feuerwache Neukölln. Foto: Christoph Soeder, dpa

Schärfe Waffengesetze: Ein neues Verbot ohne Konsequenzen ist nutzlos

Etliche Millionen Signalpistolen sind ohnehin schon im Umlauf und kaum zurückzuholen. Wäre das anders, würden auch nicht unzählige scharfe Waffen illegal in der Unterwelt kursieren. Bereits jetzt gilt: Wer eine Schreckschuss-Knarre außerhalb seines eigenen Grundstücks ohne Kleinen Waffenschein überhaupt nur mit sich führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Selbstredend ist es strengstens verboten, sie außer zum absoluten Selbstschutz gegen andere Menschen einzusetzen, gar Einsatzkräfte damit anzugreifen oder zu verletzen. Dass sich Silvester-Randalierer oder andere Chaoten eben nicht durch zahnlose Regeln beeindrucken lassen, dürfte auch die Innenministerin begriffen haben. Und als Waffen gegen Vertreter des Staats verwenden die Täter notfalls Pflastersteine oder gar Feuerlöscher. Sollen die etwa auch verboten werden?

Was es jetzt braucht, ist die Entschlossenheit, geltendes Recht schnell und konsequent durchzusetzen. Der Umstand, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland offenbar so unsicher fühlen, dass sie sich einen Kleinen Waffenschein und in der Folge Schreckschusswaffen besorgen, sollte die Innenministerin in ganz anderer Hinsicht zum Nachdenken bringen. Offenbar glauben viele Bürger nicht mehr, dass der Staat sie ausreichend schützen kann. Ein weiteres Verbot, das wie viele der bisherigen nicht oder nur lückenhaft durchgesetzt wird, wäre nur ein Schreckschuss in den Ofen.

Lesen Sie dazu auch