Putin betreibt einen Psychokrieg

Auch ein Gipfel zwischen Washington und Moskau wird die Ukraine-Krise nicht lösen. Trotzdem wäre es wichtig, dass das Gespräch zustandekommt.

Nun gibt es also doch wieder Hoffnung. Biden und Putin wollen sich – vielleicht – zu einem Gipfel treffen, um eine russische Invasion in der Ukraine in letzter Minute zu verhindern. Dabei hatte noch am Sonntag alles auf den größten Krieg in Europa seit 1945 hingedeutet. So formulierte es der britische Premier Boris Johnson, ausnahmsweise zu Recht.

Mit der Aussicht auf ein Präsidententreffen ist aber rein gar nichts entschieden. Ein Krieg bleibt eine reale Gefahr. Das sollten sich alle klarmachen, die schon vor einer Woche der russischen Ankündigung eines Truppenabzugs zu früh Glauben geschenkt hatten. Es gehört schlicht zur Taktik des ehemaligen KGB-Offiziers Putin, seine Widersacher im Westen auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle zu schicken.

Es geht um zu viel, um den letzten Versuch nicht zu unternehmen

Der Begriff „psychologische Kriegsführung“ ist dabei eine schamlose Untertreibung. Man möge nur einmal versuchen, sich in die Menschen in der Ukraine hineinzuversetzen. Sei es im Donbass, in Kiew oder weiter im Westen, in Lwiw, wo bereits Fluchtkorridore nach Polen vorbereitet werden, während Putin Bilder von einem Manöver der russischen Nuklearstreitkräfte in die Welt senden lässt. Das ist schon eher Psychoterror als Nervenkrieg. Nur zu gut verstehen kann man in dieser Lage die Regierenden in Kiew, die mal vor Hysterie warnen, nur um dann wieder verfrüht über eine Deeskalation zu jubeln.

Natürlich sind die ukrainischen Zwischenrufe Zeichen der Schwäche. So wie man auch die Bereitschaft von US-Präsident Biden hinterfragen kann, sich mit dem Erpresser Putin – bei vorgehaltener Waffe – an einen Tisch zu setzen. Es geht aber um viel zu viel, um diesen letzten Versuch nicht zu unternehmen. Es geht um tausende, möglicherweise zehntausende Menschenleben, um Tod und Zerstörung. Und mit Putin reden heißt ja nicht gleich kapitulieren.

