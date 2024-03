Rentenerhöhung um 4,6 Prozent: Nicht jeder Rentner wird entlastet

Im Sommer steigen die Renten in Deutschland um knapp 4,6 Prozent. Trotzdem müssen viele Rentnerinnen und Rentner weiter mit spitzem Stift rechnen.

Es kommt darauf an, mit wem man sich vergleicht. Verglichen mit den Rentenerhöhungen früherer Jahre sind knapp 4,6 Prozent ein bemerkenswert guter Wert. Verglichen mit Österreich allerdings wirken die 4,6 Prozent aus Deutschland wie eine milde Morgengabe. Dort hat die Regierung die Renten zum Jahreswechsel um 9,7 Prozent angehoben.

Wie jeder Vergleich hinkt auch dieser, weil die Rentenerhöhungen in der Alpenrepublik an die Inflationsrate gekoppelt sind und in Deutschland an die Lohnentwicklung. Das Ergebnis aber ist in diesem Fall das Gleiche: Auch den Rentnern in Deutschland bleibt im Supermarkt, im Kaufhaus oder an der Tankstelle der große Preisschock erspart. Ihre Renten steigen sogar etwas stärker als die Preise.

Renten steigen um 4,6 Prozent: Rentnern, die zur Miete wohnen, bleibt nichts übrig

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass viele der 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner trotzdem mit spitzem Stift rechnen müssen. Vor allem die, die zur Miete wohnen, weil die Mieten in weiten Teilen des Landes kräftig gestiegen sind und weiter kräftig steigen werden. Das unterschlägt Sozialminister Hubertus Heil in seiner Begeisterung über die neuen Rentenzahlen: Wer die Rentenerhöhung komplett für die Mieterhöhung aufwenden muss, wird auch mit 4,6 Prozent mehr Rente nicht besser über die Runden kommen als bisher.

