Sind die Sanktionen gegen Russland ohne Wert?

Fünf Pakete mit Strafmaßnahmen hat die EU gegen Russland schon geschnürt. Gebremst hat sie Wladimir Putin damit nicht.

Wenn etwas schiefläuft in EU-Europa, zeigen die übrigen Mitgliedstaaten schnell mit dem Finger auf den Ungarn Viktor Orbán. Im Streit um das geplante Öl-Embargo ist dessen Widerstand allerdings weniger ideologisch, sondern sehr praktisch motiviert. Weder Ungarn noch die ähnlich von Wladimir Putins Öl abhängige Slowakei haben eine Küste, sie können das Stilllegen einer Pipeline aus Russland nicht durch Öl aus anderen Ländern kompensieren, das dann in großen Tankschiffen angeliefert wird. Entsprechend gering waren die Chancen am Dienstagabend, dass die EU sich noch auf ein gemeinsames Öl-Embargo einigt, das sie notfalls über Jahre durchhalten müsste.

Krieg in der Ukraine: Die Sanktionen der EU gegen Russland wirken zunehmend verzweifelt

Auch deshalb nimmt die Sanktionspolitik der Union zunehmend verzweifelte Züge an. Fünf Pakete mit Strafmaßnahmen hat sie schon geschnürt, Putin in seinem Furor bremsen konnte sie damit nicht. Das sechste Paket wird daran nicht viel ändern – die radikalste Sanktion, nämlich den Verzicht aller EU-Länder auf russisches Erdgas, verbietet schon die ökonomische Vernunft. Trotzdem muss Europa den Druck aufrechterhalten. Eine Möglichkeit könnte ein Embargo mit einer Ausnahmeklausel für besonders abhängige Länder sein. Das ist nicht viel, aber besser als nichts.

