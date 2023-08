Wirtschaft ist Psychologie: Für Konsum braucht es Vertrauen

Damit den Leuten das Geld wieder lockerer in der Tasche sitzt, brauchen sie das Gefühl, dass es langsam wieder aufwärts geht. Dafür reicht es aber noch nicht.

Man mag noch nicht von guten Nachrichten sprechen, aber immerhin von der Aussicht darauf: Die Einzelhandelsumsätze sind in den vergangenen drei Monaten erstmals seit Mitte 2021 wieder gestiegen. Sollte die Inflation tatsächlich weiter langsam, aber stetig sinken und dies – Wirtschaft ist Psychologie – die Kauflaune der Verbraucherinnen und Verbraucher stimulieren, wäre das eine echte Perspektive. Der private Konsum kann ein Wachstums-Wumms sein. Aber damit das Geld wieder lockerer in der Tasche sitzt, brauchen die Leute das Gefühl, dass es allmählich aufwärts geht.

In Zeiten, in denen Deutschland unter hartnäckiger Wachstumsschwäche leidet, die Energiepreise vergleichsweise sehr hoch bleiben und Wirtschaftsverbände wie Unionspolitiker zuweilen verdächtig laut den Abgesang auf den Standort Deutschland anstimmen, will sich diese Lockerheit noch nicht einstellen. Zu Recht übrigens. Zwar ist es um das Land nicht so schlecht bestellt, wie es manche glauben machen wollen. Auch hat die Bundesregierung manches angepackt, was ihre Vorgänger fahrlässig liegen gelassen haben. Aber die wirtschaftspolitische To-do-Liste bleibt lang. Es wäre also gut, wenn das sogenannte Wachstums-Chancengesetz nicht das nächste Koalitions-Staatstheater auslösen würde. Vertrauen – und das brauchen Konsumenten – schafft das nicht.

