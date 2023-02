Front statt Flitterwochen: Wenn junge Paare im Ukraine-Krieg heiraten

Plus Auf den drohenden Tod antworten viele Soldaten mit dem Eheversprechen. Wie Jurij, der seine Marina noch schnell geheiratet hat. Danach: zurück in den Krieg.

Eigentlich hatten sich Jurij Gerun und Marina Pitilyak eine riesige Hochzeit ausgemalt. Ein großes Fest mit hunderten Gästen. Jetzt stehen sie hier, im größten Standesamt von Lwiw, und nicht einmal ihre Eltern wissen Bescheid. Nur Marinas Schwester. Die filmt mit ihrem Handy. Ein Streichquartett spielt den letzten Akkord von Mendelssohns Hochzeitsmarsch. Dann: Stille.