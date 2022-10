Krieg in der Ukraine

14:44 Uhr

Schoigu: Schon mehr als 200.000 Russen zum Militärdienst eingezogen

Plus Vor etwa zwei Wochen hatte Russlands Präsident Putin die Teilmobilmachung verkündet. Seitdem sollen mehr als 200.000 Menschen in das Militär eingezogen worden sein.

Artikel anhören

Im Zuge der Teilmobilmachung in Russland sind nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu bereits mehr als 200.000 Menschen eingezogen worden. "Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in sechs Ausbildungszentren", sagte er am Dienstag in Moskau seinem Ministerium zufolge.

