So verstecken russische Oligarchen ihre Jachten wegen der westlichen Saktionen

Wie russische Oligarchen noch schnell ihre Jachten verstecken. Und wo manche der Schiffe wieder auftauchen.

Die „Eclipse“ ist eine Jacht der Superlative. Ein schwimmender Palast, der neben zwei Pools, einem Kino und einer Disco auch Platz für zwei Hubschrauber bietet. Neben vier Motorbooten sind auch 20 Jetskis mit an Bord, um den Gästen jederzeit Spaß auf den Wellen zu garantieren. Mit 162,5 Metern Länge gilt sie nicht als die längste, sondern nur als die drittlängste Jacht der Welt, es ist aber auch nicht die einzige ihres Besitzers Roman Abramowitsch.

Das Tracking-System abgeschaltet

Je größer jedoch die Dinge, umso schwerer lassen sie sich verstecken. Mehrere Jachten, die russischen Oligarchen gehören sollen, sind im Zuge der Sanktionen bereits beschlagnahmt worden. Etliche aber kreuzen derzeit auf den Meeren auf der Suche nach einem sicheren Hafen, eine Redewendung, die in diesem Zusammenhang einen bitteren Beigeschmack entfaltet. Wie sich aber verstecken? Indem man beispielsweise das Trackingsystem abschaltet wie die „Galactica Super Nova“ von Lukoil-Boss Wagit Alekperow – zuletzt gesichtet am 2. März.

Video: AFP

Auch die „Madame Gu“ des Unternehmers Andrej Skotsch sendete am 6. März zum letzten Mal ihre Koordinaten. Die „Eclipse“ wiederum wurde schon erwartet, als sie am Dienstag außerhalb der für sie gefährlichen EU-Gewässer vor der türkischen Stadt Marmaris gesichtet wurde. Bereits am Montag war „Solaris“, die andere Jacht von Abramowitsch, in Bodrum gesichtet worden – empfangen von einer in einem Schlauchboot protestierenden Gruppe Ukrainern: „Du bist hier nicht willkommen“. Abramowitsch war auch da nicht an Bord – abgetaucht nun offenbar in Moskau.

Alle Informationen zum Konflikt erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.

Lesen Sie dazu auch